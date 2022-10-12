Среда, 12 Октября 2022 17:27

АрмИнфо. Среди прочих бесплатных приложений App Store и Play Store приложение компании Team Telecom Armenia My Team - самое скачиваемое в Армении - за последнюю неделю количество загрузок в день увеличилось в 3-4 раза. Об этом свидетельствуют данные аналитического сайта Similarweb.

Как говорится в официальном сообщении пресс-службы компании, с помощью приложения My Team абоненты Team в одно касание могут проверить баланс и остаток, изменить тарифные планы, активировать автоматические платежи, а также ознакомиться с последними новостями и акциями Team, совершать покупки в интернет-магазине eShop, не выходя из дома. Днями ранее компания сообщила, что посредством приложения My Team все желающие, независимо от оператора связи могут принять участие в розыгрыше Shake (https://www.telecomarmenia.am/hy/shake ) и получить возможность выиграть Volkswagen ID.4, Iphone 13 Pro, Samsung Galaxy A13, наушники и другие ценные подарки.

За это время участники розыгрыша уже получили более 200 подарков, а также 231 000 гигабайт интернета, 20 000 промо-кодов для онлайн-кинотеатра и других приложений. Для участия в розыгрыше, который продлится до 31 октября, необходимо скачать и зарегистрироваться в приложении My Team, открыть раздел Shake и встряхивать телефон (шейкать) раз в день до 5 секунд.

С деталями розыгрыша можно познакомиться, перейдя по следующей ссылке: https://www.telecomarmenia.am/hy/shake .