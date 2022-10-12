Среда, 12 Октября 2022 17:22

АрмИнфо. С внедрением новых технологий Acba Bank продолжает развивать безналичные платежи в Армении в рамках своей цифровой трансформации. Acba первый в Армении представил мобильное приложение Acba SoftPOS, основанное на технологии Visa Tap to Phone, которое позволяет превратить смартфон на базе Android с модулем с поддержкой NFC в POS-терминал без дополнительного оборудования.

Данное решение поможет упростить управление малыми, средними и микропредприятиями, расширить сеть приема бесконтактных платежей, адаптироваться к цифровым технологиям, позволит увеличить свою клиентскую базу и минимизировать затраты на подключение к эквайринговым услугам.

«Приложение Acba SoftPOS открывает новые возможности для безналичных платежей для развития новых сегментов, в частности для ресторанов, небольших магазинов, служб доставки, а также пунктов оплаты на мероприятиях. Acba SoftPOS превращает смартфон в полноценный POS-терминал», — говорит начальник отдела цифрового бизнеса банка Артур Картшикян.

«Мы гордимся тем, что в партнерстве с Acba Bank продвигаем инновационные платежные решения еще дальше. Впервые в Армении Acba Bank представляет инновационный платежный продукт – Soft POS, основанный на технологии Visa Tap to Phone. Мы считаем, что Acba Soft POS будет продвигать опыт бесконтактных платежей по всей стране, поддерживать развитие бизнес-экосистемы и цели цифровой трансформации страны», - прокомментировала инновационную новинку банка региональный менеджер Visa по Кавказскому региону Диана Кигурадзе.

В связи с выходом платежного инструмента Acba SoftPOS, Acba Банк проведет акцию с 12 октября по 15 ноября включительно.

Первые 150 организаций, активировавших платежный инструмент Acba SoftPOS, получат карту Visa Business бесплатно (на весь срок действия карты),

Организации, осуществившие через Acba SoftPOS платежные операции на сумму 1 и более млн. драмов, получат возмещение комиссий, взимаемых Банком (не более 1 млн. драмов РА за платежные операции),

Первые 50 организаций, которые совершат 100 и более транзакций на сумму 2500 USD в драмовом эксвиваленте через Acba SoftPOS, получат подарочные карты в качестве призов. Кроме того, пять из этих организаций получат шанс выиграть ноутбук.

Кампания будет подведена банком к 15 декабря 2022 года.

Регистрация квитанции платежного инструмента Acba SoftPOS.

Приложение Acba SoftPOS доступно только юридическим лицам и частным предпринимателям (ПО). Его можно скачать в Google Play (для смартфонов с поддержкой NFC под управлением Android 8.1 или более поздних версий).

В ближайшее время Acba Bank продолжит представлять инновационные, удобные решения, способствующие развитию экономики Армении.