АрмИнфо. С внедрением новых технологий Acba Bank продолжает развивать безналичные платежи в Армении в рамках своей цифровой трансформации. Acba первый в Армении представил мобильное приложение Acba SoftPOS, основанное на технологии Visa Tap to Phone, которое позволяет превратить смартфон на базе Android с модулем с поддержкой NFC в POS-терминал без дополнительного оборудования.
Данное решение поможет упростить управление малыми, средними и микропредприятиями, расширить сеть приема бесконтактных платежей, адаптироваться к цифровым технологиям, позволит увеличить свою клиентскую базу и минимизировать затраты на подключение к эквайринговым услугам.
«Приложение Acba SoftPOS открывает новые возможности для безналичных платежей для развития новых сегментов, в частности для ресторанов, небольших магазинов, служб доставки, а также пунктов оплаты на мероприятиях. Acba SoftPOS превращает смартфон в полноценный POS-терминал», — говорит начальник отдела цифрового бизнеса банка Артур Картшикян.
«Мы гордимся тем, что в партнерстве с Acba Bank продвигаем инновационные платежные решения еще дальше. Впервые в Армении Acba Bank представляет инновационный платежный продукт – Soft POS, основанный на технологии Visa Tap to Phone. Мы считаем, что Acba Soft POS будет продвигать опыт бесконтактных платежей по всей стране, поддерживать развитие бизнес-экосистемы и цели цифровой трансформации страны», - прокомментировала инновационную новинку банка региональный менеджер Visa по Кавказскому региону Диана Кигурадзе.
В связи с выходом платежного инструмента Acba SoftPOS, Acba Банк проведет акцию с 12 октября по 15 ноября включительно.
Кампания будет подведена банком к 15 декабря 2022 года.
Регистрация квитанции платежного инструмента Acba SoftPOS.
Приложение Acba SoftPOS доступно только юридическим лицам и частным предпринимателям (ПО). Его можно скачать в Google Play (для смартфонов с поддержкой NFC под управлением Android 8.1 или более поздних версий).
В ближайшее время Acba Bank продолжит представлять инновационные, удобные решения, способствующие развитию экономики Армении.