Среда, 12 Октября 2022 17:17

АрмИнфо. Сегодня, 12 октября состоялась встреча министра по чрезвычайным ситуациям РА Армена Памбухчяна с послом Нидерландов в Армении Николасом Схермерсом.

Согласно сообщению пресс-службы МЧС, в ходе встречи Памбухчян отметил, что МЧС всегда готово к углублению существующего

сотрудничества, а также к обсуждению новых предложений.

В ответ посол сообщил, что посольство только приступило к своей миссии в Армении и сейчас перед ним стоит задача активизации армяно-голландского сотрудничества в различных сферах, а основная цель его визита - наметить возможные направления в области чрезвычайных ситуаций. Дипломат особо отметил три основные области, которые считаются приоритетными для его страны: демократия, права человека и механизмы эффективного управления. Он отметил, что правительство Нидерландов уделяет большое внимание вопросам гендерного равенства.

В этом контексте глава МЧС заявил, что указанные послом приоритеты имеют прочную основу в деятельности, как правительства РА,

так и МСЧ, и именно на этом принципе строится кадровая политика министерства. <Женщины участвуют и занимают высокие должности в министерстве и в системе государственной службы на равноправной конкурсной основе, а также получают высокие офицерские звания. Хотя Нидерланды чаще всего страдают от наводнений, риск лесных пожаров также высок, и Армения готова поделиться своим богатым опытом в борьбе с лесными пожарами>, - подчеркнул глава МЧС.

В ходе встречи также было отмечено, что ведется активная работа по созданию отрядов добровольцев, что подразумевает увеличение численности оперативников в труднодоступных районах и повышение их возможностей.

Посол приветствовал идею создания добровольческих отрядов и отметил, что в курсе проводимой работы и лично ознакомился с деятельностью волонтеров в Хосровском заповеднике.

Касаясь азербайджанской агрессии, имевшей место 13 сентября 2022 года, посол сообщил, что в числе дипломатических представителей других стран посетил Джермук, Варденис и Сотк, где ознакомился с ситуацией. Схермерс особо указал на высокую профессиональную подготовку сотрудников МЧС по вопросам безопасной эвакуации и защиты населения в целевых районах.

Касаясь темы создания МВД, посол сообщил, что Нидерланды принимали участие в разработке проекта создания новой структуры путем консультаций. Он также сообщил, что готов выступить контактным лицом в формировании планируемого сотрудничества между создаваемым МВД Армении и МВД Нидерландов, а также обязался создать кооперационные связи по обсуждаемым темам, как в области лесных пожаров, так и сейсмологии.