Среда, 12 Октября 2022 17:16

АрмИнфо. Партия "Греческое решение", обратилась к спикеру греческого парламента с предложением пригласить президента РА Ваагна Хачатряна выступить в парламенте страны.

Как сообщает афинская новостная сеть "Айастан", вышеуказанная партия представлена в парламенте 10 депутатами.

Заявление от имени всех члены парламентской группы подписал председатель партии Кириакос Велопулос.

"Отношения нашей страны с единоверной Арменией дружеские и вечные. Вместе с тем, мы два народа, которые подверглись варварствам со стороны турок.

Недавно наш друг Армения вновь подверглась нападению со стороны союзника Турции Азербайджана.

Напоминаем, что парламент Греции проявил крайнюю щепетильность к украинскому вопросу и пригласил президента Украины Зеленского выступить на пленарном заседании в палате парламента.

Поэтому, обращаясь к президиуму парламента, просим Вас пригласить президента Республики Армения Хачатряна выступить на пленарном заседании Парламента Греции", - говорится в письме-обращении председателч партии "Греческое решение".

Напомним, партию "Греческое решение" - правая националистическая политическая партия Греции, основанная бывшим депутатом Кириакосом Велопулосом, отделившаяся в 2016 году от партии Народный православный призыв. Кириакос Велопулос родился в Гессене, Германия, в 1965 году в семье представителей азиатского меньшинства. В 2018 году на европейских выборах "Греческое решение" получило 4,18% голосов и избрало одного члена Европарламента. На общенациональных выборах того же года партия набрала 209 290 голосов (3,71%) и получила десять депутатских мандатов.