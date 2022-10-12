Среда, 12 Октября 2022 17:14

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 13 октября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 улицы Ростомяна, Джанибекяна, Башинджагяна, частные дома улиц Вегнера и Себастия, а также прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); здание административного округа Малатия-Себастия;

11:00-16:00 частные дома 6-27, 21 на 1-ой улице, 1-32 на 9-ой улице, 1-8 на 18-ой улице, 1-15 на 20-ой улице Нубарашена;

11:00-17:00 детский сад N97, жилые дома 23а, 25, 25а, 26, 27, 27а,28, 29, 30 на улице Манандяна, 36, 38, 40, 42, 44 на улице Чехова, частные дома переулка Манандяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилой дом 46/81 на улице Таиров, частные дома 1-369 в кв. “Норагюх”, частные дома “Аветисян”, гостиничный комплекс ‘Двин”, центральный стадион “Раздан”, абоненты-жильцы жилых домов 64, 82-84 на улице Арами и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 10, 12, 45/2, 47 на улице Амбардзумяна, частные дома 37-67 на улице Амбардзумяна; жилые дома 4, 6 на 19-ой улице Арабкира, 1, 2 на 21-ой улице, частный дом 2А на 17-ой улице, жилой дом 147/1 на улице Г.Кочара, частные дома 1-19 на улице Рига, жилые дома 5/2, 7, 7/1, 7А на улице Сундукяна, жилые дома 8, 10 и собственные дома 4/50–6/58 на улице Гр.Кочара, жилой дом 27 на улице Гюльбекяна, частный дом 16 на 43-ей улице Арабкира; частные дома 16-41/5, 23, 35 на улице Г.Мурадяна, жилые дома 51, 190 и частные дома 45-184 на улице Антараин, жилые дома 72, 92, 92/1 и частные дома 74-86 на улице Сармени; частные дома 27/7-27/84 на улице Рубинянца; жилые дома 38 на улице Нарекаци, 72 на улице Бабаджаняна, ООО “Лианна Саакян”, “Кнарик Овсепян”, здание Дома Культуры Авана, ООО “Фитнес Аван”, компания “Виваселл-МТС” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване;

в Армавирской области:

11։00-17։00 села Амберд, Лернамердз, Агавнатун, Цахкаландж;

в Араратской области:

10։00-12։00 частично село Овташат;

10։00-13։00 частично села Аргаванд, Геганист, Гетап, Айанист; село Геташен;

10։00-14։00 частично села Суренаван и Таперакан;

10։30-16։00 частично улицы Мамиконяна, Нерсисяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Арташат;

13։00-16։00 частично села Хачпар и Гукасаван; село Даракерт;

в Вайоц Дзорской области:

10։00-16։00 частично село Хндзорут;

11։00-15։00 частично село Арпи;

в Котайкской области:

10։30-16։30 частные дома Дзорахбюра и Джврежа; село Дзорахбюр; воинская часть, станции компаний “Виваселл-МТС”, “Юком”, тепличные хозяйства, компания ‘Г.Торгомян”;

11։00-17։00 частично села Котайк и Катнахбюр;

12։30-16։30 села Гегашен, Зовк; компания “Котайки Чаншин” и прилегающие территории;

в Гегаркуникской области:

10:00-13:00 село Сарухан, сельский муниципалитет и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), насосная станция, расположенная у старого клуба, картофельный склад и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), школа N3, станции компаний “Телеком Армения”, “Виваселл-МТС”;

10։30–16:30 населенные пункты Личка, Верин Геташена полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00–14:00 улица Зоравара Андраника в общине Мартуни; населенный пункт Геговита полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Ширакской области:

10:00-14:00 западная часть села Бавра в Ашоцком регионе; улицы 1-5 села Лернакерт в Артикском регионе;

11:00-17:00 улицы 1, 4-6 села Исаакян в Анийском регионе; села Аревик, Айгабац в Ахурянском регионе; центральная часть села Ахурян, здание общинного муниципалитета Ахуряна, здания школ NN1, 2, колледж, детский сад, Ахурянское отделение СНБ и прилегающие территории;

в Лорийской области:

11:00-17:00 села Мгарт, Одзун, Данушаван, Ардви, Акори, Качачкут, Амоч и Агви;

в Сюникской области:

10:30-16:00 село Карашен.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 14 октября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 4, 10, 12, 12/1, 14 на улице Эстонакан, жилой дом 29 на улице Абеляна, здание школы N126, жилые дома 2/2, 2/3, 24/2, 30/б, 26/1 на улице Меликяна, абоненты-жильцы улицы Меликяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 4, 14, 16, 18, 1/19, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30 на улице Ташкент, 1, 1/5, 2, 2/3, 3, 2/4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 на переулке Ташкент и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аван Ариндже;

11:00-17:00 жилой дом 17а на улице Ехбайрутяна, жилые дома 21, 34 на улице Манандяна, жилой дом 16 на пр. Багратуняца, жилые дома 10, 10/1 на улице О. Овсепяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), пантеон ‘Ераблур”, ООО “Тоята Сервис”, “Медитек” и субпотребители, завод “Веркатбетоня конструкцианер”, ООО “Кейр Груп”, частично квартал “Киликия”, жилые дома 10-24 на улице Чаренца; 18/1-18/4 на пр. Аршакуняца, абоненты-жильцы жилых домов 19, 21, 23, 48, 54 на улице Брюсова и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 1, 2/1, 2/2, 4, 7, 8, 8А, 9, 99, 224 и частные дома 1-41Б в кв. “Канакер ГЭС”, жилой дом 8 на улице Шрджанцик Тоннель, частные дома 9/16,11, 22/5, 333 на улице Гапанцяна, жилой дом 34 на улице Гюльбенкяна, жилые дома 12, 12/1 на пр. Комитаса, частные дома 15-52 на улице Царава Ахбюра, частные дома 2-40/1 на 9-ой улице, 1-14 на 10-ой улице Канакера;

в Армавирской области:

11։00-17։00 села Арагац, Айтах и Ферик;

в Арагацотнской области:

11։00-17։00 частично город Аштарак;

в Араратской области:

10։00-13։00 села Даштаван, Дарбник, Зорак, Низами, Овташат; частично село Айанист;

10։30-16։00 села Аргаванд, Азаташен, Арбат, Геганист, Гетапня; частично села Хачпар, Гукасаван, Овташат;

11։00-15։00 частично село Азатаван;

11։00-16։00 жилой дом 97 на улице Огостоси 23, частично улицы Маркса, Товмасяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Арташат;

в Вайоц Дзорской области:

10։00-16։00 села Сараван, Сараландж, Угедзор;

11։00-15։00 частично село Арпи; села Шатин, Артабуйнк, Орбатех, Ехегис;

в Котайкской области:

10։00-11։30 общины Арзакан, Алапарс, станции сотовых операторов “Телеком Армения», “Юком”, “Виваселл-МТС”, газозаправочная станция “Ашнах” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10։30-16։30 общины Аргель, Карашамб, Тегеник, садоводческие компании ‘Аргель”, “Сапфир”, “Цахканоц”, ‘Бжишкнер”, ‘Наири”, “Труд”, станции сотовых операторов “Телеком Армения», “Юком”, “Виваселл-МТС” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-17։00 частично села Котайк и Катнахбюр;

в Гегаркуникской области:

10։30–16:30 населенные пункты Личка, Верин Геташена полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00–14:00 населенный пункт Цовинар полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-15։30 села Мец Масрик, Кутакан, Кахакн, Третук, ООО “Грант Карапетян”, телестанция, газозаправочная станция “Гога-Седа”, ООО “Лусине Хачатрян”;

в Ширакской области:

10:00-16:00 частично село Гоговит в Ашоцком регионе;

11:00-17:00 частично село Исаакян в Анийском регионе;

в Лорийской области:

11:00-15:00 села Саратовка, Новосельцево;

11:00-17:00 улицы Джравазани, Зоравара Андраника, Шестакова, кварталы “Баграмян”, “Санаин Каяран”, жилой дом 8 на улице Марти 8 в городе Алаверди.