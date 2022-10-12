Среда, 12 Октября 2022 15:44

АрмИнфо. Ереван взял время на ознакомление с предоставленными Баку элементами мирного договора, заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, сообщает телеканал AzTV.

"Азербайджанская сторона предоставила Армении расширенные элементы мирного соглашения. Армянская сторона попросила дать время на ознакомление с ними", - заявил Байрамов.

Касаясь сути расширенных элементов, глава МИД Азербайджана заявил, что они дополняют ранее представленные азербайджанской стороной пять основных принципов, которые должны лечь в основу азербайджано-армянского мирного соглашения.

Байрамов также добавил, что в октябре в Брюсселе должно пройти третье заседание комиссии по делимитации госграницы между Азербайджаном и Арменией.

Отметим, что 14 марта МИД Армении выступил с заявлением, в котором в частности, заявил, что РА откликнулась на предложения, переданные Азербайджанской Республикой, и обратилась к сопредседательству Минской группы ОБСЕ для организации переговоров о заключении мирного договора между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой на основе Устава ООН, Международного пакта о гражданских и политических правах и Хельсинкского Заключительного акта.

После этого заявления армянского внешнеполитического ведомства, МИД Азербайджана опубликовал предложения из 5 пунктов, направленные Еревану. Речь, в частности идет о следующих предложениях: "Взаимное признание государствами суверенитета, территориальной целостности, нерушимости государственных границ и политической независимости друг друга; взаимное подтверждение государствами отсутствия территориальных претензий друг к другу и принятие ими на себя юридического обязательства не предъявлять такие претензии в будущем; воздерживаться от угрозы безопасности друг друга в международных отношениях, использования угроз и силы против политической независимости и территориальной целостности, а также других обстоятельств, не соответствующих целям Устава ООН; делимитация и демаркация государственной границы, установление дипломатических отношений; открытие транспортной связи и коммуникаций, налаживание других соответствующих коммуникаций и сотрудничества в других сферах, представляющих взаимный интерес".

Оппозиция Армении раскритиковала предложения азербайджанской стороны и обвинила власти РА в неспособности защищать государственные и национальные интересы страны.