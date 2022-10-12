Среда, 12 Октября 2022 15:32

АрмИнфо. Турция и ее младший союзник Азербайджан стремятся коренным образом изменить политическую карту Южного Кавказа. Об этом 12 октября на обсуждениях в ПАСЕ по теме: "Выполнение Турцией обязательств и приверженностей" заявил член армянской делегации в Парламентской Ассамблее Армен Геворкян.

Армянский депутат констатировал, что представители многих стран, присутствующих в зале засвидетельствуют, что у них как минимум неровные отношения с Турцией.

"Некоторые из них надеялись, что в результате процесса вступления в Евросоюз Турция начнет жить по правилам европейской игры. Но эта перспектива, скорее всего, иcпарилась. Сама Турция отвергла этот путь, чтобы реализовать собственные амбиции стать лидером мусульманского мира и всего региона без каких-либо внешних обязательств или приверженностей", - отметил Геворкян.

Депутат напомнил, что в прошлом он был в составе двух администраций РА, которые пытались вести переговоры с Турцией вокруг новых отношений. В этом ключе он обратил внимание на тот факт, что во всех предыдущих случаях, несмотря на международную поддержку или давление, в какой-то момент Турция всегда говорила языком предварительных условий, подрывая весь процесс.

Геворкян подчеркнул, что призывая к миру и стабильности в Южно-кавказском регионе, Турция уже более 25 лет отказывается открыть границы с Арменией.

"Она никогда не скрывала своей политической, военной и иной поддержки и покровительства Азербайджану во время его военной агрессии против Нагорного Карабаха и Армении. Турция и ее младший союзник Азербайджан стремятся коренным образом изменить политическую карту Южного Кавказа, построить новую архитектуру региональной безопасности и стабильности при полном доминировании тюркского мира и максимально нейтрализовать армянский вопрос", - заметил депутат.

В то же время,турецкий фактор стал серьезным внутриполитическим вызовом для многих стран Европы.

"В эти дни мы являемся свидетелями нового армяно-турецкого диалога, и мы должны помнить, что несправедливый мир всегда шаток. Есть опасения, что такой диалог снова станет демонстрацией турецкого доминирования, где он изменит регион со своим собственным пониманием ролей для каждой нации", - отметил Геворкян.

В этой связи депутат обратил внимание на тот факт, что недавно в Страсбурге министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в очередной раз предъявил требования потомкам жертв Геноцида армян в Османской империи.

"Он продемонстрировал свежий пример антиармянской риторики, призвав турецкую этническую общину демократической Франции выступить против французов армянского происхождения - людей, которые последние 100 лет лишь возвеличивали и вносили значительный вклад в развитие всей демократической и свободной Европы. Вот почему я хочу, чтобы все знали: не только армянская диаспора, но и подавляющее большинство нашего народа в Армении не готово доверять соседу, который не осознает того, что он сделал в прошлом. Соседу, который не делает разумных выводов в своей нынешней политике, сосед, который отдает предпочтение именно этнорелигиозным настроениям и приоритетам в региональных отношениях", - отметил армянский политик.

В заключение он подчеркнул, что не верит в то, что ПАСЕ или любая организация, основанная на европейских ценностях, должна позволить Турции служить своим сиюминутным интересам за счет долгосрочного европейского доверия.