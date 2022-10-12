Среда, 12 Октября 2022 14:53

АрмИнфо. Международное сообщество, и особенно государства-члены Европейского Союза, больше не должны молчать перед лицом преступлений, совершенных сегодня против Армении и армян войсками азербайджанского диктатора Ильхама Алиева при соучастии его турецкого союзника Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом говорится в заявлении Международной лиги по борьбе с антисемитизмом (LICRA).

"Помимо регионального политического проекта, реализуемого Турцией и Азербайджаном, мы отмечаем, что азербайджанские войска, которые два года назад напали на Нагорный Карабах, прежде чем атаковать территорию Армении, движимы антиармянской ненавистью. Цель войны, которою они ведут - уничтожение всех следов культуры, языка и истории армян этого региона. Жертвы этих нападений уже исчисляются сотнями. Наблюдались поборы и убийства мирных жителей", - говорится в заявлении.

Приветствуя решение Европейского Союза направить на место наблюдателей, Ликра призывает государства-члены и их граждан мобилизоваться против этой агрессии, потребовать от Азербайджана вывода своих войск из Армении и уважения достоинства и прав армян Нагорного Карабаха.

"Армянский народ не должен быть в очередной раз принесён в жертву на алтарь реальной политики", - подчеркивается в заявлении.