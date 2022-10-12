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АрмИнфо. В Степанакерте, по инициативе Арцахской епархии Армянской Апостольской Святой Церкви, Национальной академии наук РА и Арцахского научного центра 8-11 октября состоялась международная трехдневная конференция на тему "Проблемы и риски защиты духовного и культурного наследия Арцаха".
Как сообщает пресс-канцелярия Первопрестольного Эчмиадзина, в конференции приняли участие профессора Государственного университета Северной Осетии и Дагестана. К работе конференции в онлайн-формате также подключились специалисты из Германии, Швейцарии и Российской Федерации.
На конференции, среди прочих тем, обсуждались вопросы, связанные с экспроприационной (насильственное присвоение - ред) политикой Азербайджана, сохранением духовного и материального историко-культурного наследия Арцаха.
Отметим, что на оккупированных Азербайджаном территориях около 2000 памятников духовного и материального историко-культурного наследия Арцаха оказались под прямой угрозой уничтожения. В частности, что 122 церкви, 13 монастырских комплексов, 52 крепости, 536 хачкаров, 20 885 экспонатов, 617 000 книг-литературы, Азохская пещера, Тигранакерт.
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|Мар Ава: В ходе 44-дневной войны представители ассирийской общины также принимали участие в защите Родины
|Замминистра: до 2026 года вовлеченность детей в систему дошкольного образования будет доведена до 88%
|Госдеп: США продолжат усилия по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном
|Оппозиционер: Вопреки всем требованиям Армия обороны Арцаха должна укреплять свои оборонные возможности
|Tегеран готов быть посредником в отношениях между Ереваном и Баку - экс-глава МИД Ирана
|Глава МИД ИРИ: Тегеран выступает против любого изменения границы или геополитического статуса региона
|МО РА: Подразделения ВС Азербайджана открыли огонь по армянским позициям
|Глава МИД Франции: Работаем над созданием миссии ОБСЕ по установлению фактов после боестолкновений между Арменией и Азербайджаном
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|Докладчик ПАСЕ: Недопустимо, чтобы одна страна вторгалась на суверенную территорию другой
|Никол Пашинян провел встречу с главами внепарламентских политсил Армении
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|EFSE предоставил АраратБанку пятилетнюю кредитную линию в размере 10 миллионов долларов США
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|Ереван и Париж обсудили вопросы, связанные с мирным договором между Арменией и Азербайджаном и урегулированием карабахского конфликта
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|Омбудсмен Армении приняла делегацию из Франции
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