Среда, 12 Октября 2022 14:37

АрмИнфо. В Степанакерте, по инициативе Арцахской епархии Армянской Апостольской Святой Церкви, Национальной академии наук РА и Арцахского научного центра 8-11 октября состоялась международная трехдневная конференция на тему "Проблемы и риски защиты духовного и культурного наследия Арцаха".

Как сообщает пресс-канцелярия Первопрестольного Эчмиадзина, в конференции приняли участие профессора Государственного университета Северной Осетии и Дагестана. К работе конференции в онлайн-формате также подключились специалисты из Германии, Швейцарии и Российской Федерации.

На конференции, среди прочих тем, обсуждались вопросы, связанные с экспроприационной (насильственное присвоение - ред) политикой Азербайджана, сохранением духовного и материального историко-культурного наследия Арцаха.

Отметим, что на оккупированных Азербайджаном территориях около 2000 памятников духовного и материального историко-культурного наследия Арцаха оказались под прямой угрозой уничтожения. В частности, что 122 церкви, 13 монастырских комплексов, 52 крепости, 536 хачкаров, 20 885 экспонатов, 617 000 книг-литературы, Азохская пещера, Тигранакерт.