Среда, 12 Октября 2022 14:02

АрмИнфо. В Армении порядка 28% граждан являются заядлыми курильщиками. Об этом на пресс-конференции сообщила главный организатор отдела общественного здоровья Министерства здравоохранения РА Мариам Мнацаканян. Пресс-конференция была приурочена к отмечаемому 12 октября национальному дню борьбы с курением.

Мнацаканян отметила, что из общего количества курящего населения 51,5 % составляют мужчины, и 1,5% - женщины. Главный организатор отдела Минздрава РА отметила, что в 2004 году Армения ратифицировала соглашение Рамочную конвенцию по борьбе с курением, к которой, помимо республики, присоединились 181 страна. Тем самым, Ереван принял на себя обязательства по борьбе с таким злом, как курение, которое является риском для появления тяжелых болезней, зачастую приводящие к летальным исходам. Среди таких заболеваний превалируют сердечнососудистые болезни, которые приводят почти к половине всех регистрируемых в стране смертей. Еще 14,4% летальных исходов связаны с таким заболеванием, как рак, 1,2% - сахарного диабета, 8,3% - дыхательных систем. Правда, как отметила Мнацаканян, эти данные касаются исследований, проведенных в 2017 году, и за пять лет они могут значительно измениться.

В этой связи, директор Национального института здравоохранения Александр Базарчян отметил, что месяц назад были завершены работы по изучению ситуации с курением в стране. До конца года полученные данные будут обобщены, и появится возможность сопоставить их с данными 2017 года. В исследования были включены виды табачной продукции, заменители, а также степень их распространения. Изучается и вопрос об использовании табачной продукции несовершеннолетними. Базарчян подчеркнул, что 28% курильщиков в стране является очень высоким показателем, который означает, что почти треть населения страны использует табачную продукцию.

Говоря о шагах, направленных на борьбу с курением, Мариам Мнацаканян указала на принятие в 2020 году соответствующего закона, который вступил в силу поэтапно. С 15 марта текущего года вступило в силу требование закона о запрете курения на объектах общественного питания. Во всех закрытых помещениях также запрещено использование табачной продукции, что направлено на снижение последствий вторичного влияния. Использование сигарет запрещено в медицинских и образовательных учреждениях, внесены и ограничения при продаже табачной продукции, которые должны быть невидимыми для покупателей.

В результате применения всех этих мер, отказа от рекламы табачной продукции привело к 80% -ому сокращению количества несовершеннолетних курильщиков.