Среда, 12 Октября 2022 13:54

АрмИнфо. Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян встретился с главой офиса связи НАТО в Грузии Александром Винниковым.

Как сообщает пресс-служба Совбеза РА, в ходе встречи Григорян рассказал о широкомасштабной агрессии, инициированной азербайджанскими войсками в ночь 13 сентября, и ее широком геополитическом контексте.

При этом он подчеркнул, что азербайджанские войска должны покинуть суверенную территорию Армении, и Ереван продолжает работу со своими международными партнерами в рамках вышеуказанного вопроса.

Собеседники обсудили текущие программы партнерства РА-НАТО, а также очертили возможности углубления сотрудничества в демократических реформах вооруженных сил.