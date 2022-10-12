Среда, 12 Октября 2022 13:13

АрмИнфо. С 12 октября на улице Христофора, где расположен ТЦ "Сурмалу" восстановлено двустороннее движение для транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба Мэрии Еревана на своей странице в Фейсбук.

В частности, в источнике говорится, что усилиями владельца ТЦ "Сурмалу" был проведен демонтаж полуразрушенного в результате взрыва строения, территория была очищена от строительного мусора, помимо этого, проводятся работы и для благоустройства прилегающего тротуара.

Напомним, что в результате мощного взрыва и последовавшего за ним сильного пожара 14 августа в торговом центре "Сурмалу" погибло 16 граждан, свыше 60 обратились за медицинской помощью, пропавшим без вести считается один человек. По предварительным данным, причиной взрыва могла послужить детонация пиротехнических изделий на складе ТЦ.