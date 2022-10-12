Среда, 12 Октября 2022 13:09

АрмИнфо."Конфликт между Азербайджаном и Арменией длился более 30 лет. Во время конфликта, который длился более 30 лет, значительная часть Азербайджана была оккупирована армянскими войсками". Об этом 11 октября в комитете Европарламента по обороне сказал спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаар.

При этом, по его словам, "азербайджанцы указывают на сотни тысяч беженцев, надругательства над кладбищами, разрушение сел, городов"." Сегодня ситуация радикально изменилась. После войны 2020 года подписан документ о прекращении огня, и Азербайджан вернул свои территории. Сейчас Азербайджан восстанавливает инфраструктуру разрушенных городов, несмотря на то, что эта страна сегодня сталкивается с такой важной проблемой как мины и неразорвавшиеся боеприпасы", - отметил Клаар.

По его словам, ЕС является одним из сторонников поддержания усилий Азербайджана по разминированию

Клаар также коснулся агрессии Азербайджана против суверенной территории Армении в сентябре этого года и признал, что в результате вторжения была разрушена армянская гражданская инфраструктура. "В боях, произошедших в сентябре, погибло много людей. ЕС, в частности, президент Совета ЕС Шарль Мишель, руководит усилиями для устойчивого и справедливого мира между Азербайджаном и Арменией", - отметил он, напомнив о своих регулярных усилиях по стабилизации ситуации, в том числе посредством встреч с секретарем Совбеза Армении и главой аппарата президента Азербайджана.

По его словам, вооруженный инцидент, произошедший 13-14 сентября на границе, был самым серьезным после прекращения огня, достигнутого в 2020 году. "В этом столкновении погибли до 300 человек. Кроме того, еще трое армянских военнослужащих погибли в результате инцидента 28 сентября. После этого столкновения международное сообщество еще больше сфокусировалось на регионе, чтобы исключить новую эскалацию. Мы хотим добиться стабильности путем диалога. Франция на самом высоком уровне участвует в обсуждениях. Также и США. Но, отметим, что остается необходимость создать позитивный импульс, поощряя обе стороны к конкретным шагам по выполнению договоренностей, которые были достигнуты в течение нескольких месяцев", - отметил спецпредставитель ЕС.

Клаар также коснулся шокирующих видео казни армянских военнопленных азербайджанскими ВС, и отметил, что есть факты, что это было совершенно после недавних боев. "Все это должно быть расследовано. Это должны сделать соответствующие органы национальных правительств. Надеемся, что правительство Азербайджана серьезно расследует эти обвинения и другие кадры насилия", - сказал европейский чиновник.

При этом он отметил, что никто никогда не может оправдать никакие военные преступления. "Если вы хотите иметь мир, необходимо, чтобы такие вещи расследовались, и совершившие военные преступления должны нести ответственность за свои действия", - сказал он.

Спецпредставитель ЕС также коснулся вопроса пропавших без вести лиц в ходе первой карабахской войны, напомнив, что их тысячи и отметил важность выяснения их судеб.

При этом Клаар считает, что несмотря на все трудности, с которыми Брюссель столкнулся в прошлые недели, оглядываясь назад, можно сказать, что Европейский союз занимает хорошую позицию в направлении содействия нормализации азербайджано - армянских отношений на Южном Кавказе. По его словам, ЕС находится в контакте с Баку и Ереваном на разных уровнях.

"Очень важна полная поддержка усилий ЕС в мирном процессе со стороны Европейского парламента и стран-членов ЕС. Ситуация в регионе остается очень опасной, ситуация нестабильная. Есть чувство гнева за последние 30 лет. Но мы, как соседи этих двух стран, должны им помочь. Мы должны помочь им преодолеть это. Потому что это важно для процветающего Южного Кавказа, где есть мир", - добавил Клаар, добавив, что ЕС может использовать посреднический опыт Франции в этом вопросе для продвижения мирной повестки, при этом координируя действия с США.

Говоря о деятельности Минской группы ОБСЕ, Клаар отметил, что Минская группа ОБСЕ существует на законных основаниях.

Представитель ЕС напомнил, что Азербайджан заявил, что больше не считает работу Минской группы актуальной, однако, в любом случае

важно то, что международное сообщество помогает Азербайджану и Армении идти к миру.

Говоря о роли РФ в качестве посредника, Клаар напомнил, что на прошлой неделе, находясь в Женеве в рамках Женевских дискуссий, он встретился с заместителем главы МИД РФ Руденко, и они обсудили азербайджано-армянские отношения.

"Конечно, есть определенные каналы, но работать с Россией очень сложно, учитывая войну в Украине", - сказал он.

Говоря о защите армянского культурного и религиозного наследия на территориях, перешедших под азербайджанский контроль, Клаар согласился, что должна быть обеспечена их надлежащая защита. " Что касается охраны культурного и религиозного наследия, конечно, все это должно быть защищено. В этом нет никаких сомнений. Мы были очевидцами вопиющих нарушений и разрушения армянского культурного и религиозного наследия. Подобные действия никак не могут быть оправданы", - сказал он.

Он также коснулся ситуации вокруг Нагорного Карабаха. "И в заключение, я хотел бы сказать одну вещь, которая, конечно же, вызывает большую озабоченность. И это предложение по центральной части этого конфликта, о которой мы не очень много говорили, - это права и безопасность армян Нагорного Карабаха, которые должны быть обеспечены и гарантированы", - резюмировал Клаар.