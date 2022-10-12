Среда, 12 Октября 2022 11:15

АрмИнфо.Дружественные отношения и межцерковные связи между армянским и ассирийским народами уходят вглубь веков. Об этом Верховный Патриарх и Католикос Всех Армян Гарегин Второй на встрече с делегацией во главе с Католикосом-патриархом Ассирийской церкви Востока Маром Ава.

Как сообщает пресс-канцелярия Первопрестольного Эчмиадзина, Мар Ава подчеркнул, что целью его пастырского визита является участие в освящении церкви Ассирийской общины Армении, а также углубление и укрепление братских отношения с Армянской Апостольской Святой Церковью. Католикос-Патриарх, говоря об ассирийской общине Армении, отметил, что проживающие в Армении ассирийцы являются верными гражданами страны и во всем несут свое служение Родине. В связи с этим Мар Ава сообщил, что в ходе 44-дневной войны представители ассирийской общины также принимали участие в защите Родины и, к сожалению, имели мучеников.

В свою очередь Католикос Всех Армян с глубокой скорбью коснулся потерь ассирийской общины, выразив уверенность, что пастырский визит духовного главы принесет большое утешение его последователям.

Касаясь ситуации в регионе и продолжающейся агрессии Азербайджана против Армении, Гарегин Второй выразил надежду, что международное сообщество также приложит активные усилия для пресечения агрессии соседней страны и защиты прав армянского народа. Армянский Патриарх также с удовлетворением отметил поддержку, оказанную братскими церквями ААЦ и народу в ходе 44-дневной Арцахской войны.

Католикос-Патриарх Ассирийской Церкви Востока пожелал, чтобы с Божьего благословения в регионе установились мир и справедливость.