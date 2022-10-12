Среда, 12 Октября 2022 11:02

АрмИнфо. Правительство Армении ставит перед собой задачу до 2026 года довести вовлеченность детей в систему дошкольного образования до 88%. Об этом 12 октября на пресс-конференции сообщила заместитель министра образования, науки, культуры и спорта РА Жанна Андреасян.

По ее словам, в соответствии с государственной программой развития сферы образования планируется до 2030 года довести этот показатель минимум до 95%. Для достижения поставленной цели ремонтируются и строятся 500 детских садов. По положению на сегодняшний день текущие работы ведутся в более чем 90 детских садов, в 50 из которых работы завершатся до конца текущего года.

Андреасян отметила, что данные за последние два года не отражают реальных мощностей дошкольных учебных заведений, что обусловлено пандемией COVID-19 и необходимости поддержания правил поведения при эпидемии. Сегодня вовлеченность детей в возрасте до пяти лет в систему дошкольного образования составляет 34,7%. При этом, как заметила замминистра, имеются различия в данных по городам и селам страны: в городах этот показатель составляет 39,6%, в селах - 25,4%. Замминистра подчеркнула, что вовлеченность детей в возрасте от 3 до 5 лет равна 64,4%. Только в 2020 году количество детей в этом возрасте, посещающих детские сады, увеличилось на 6%, что означает создание новых мест. Однако, как отметила Андреасян, проблема остается актуальной, поскольку около 236 тысяч детей не вовлечены в данную систему.