Среда, 12 Октября 2022 11:01

АрмИнфо.США в ближайшие недели на высшем уровне продолжат усилия по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. Об этом 11 октября в ходе еженедельного брифинга заявил официальный представитель Госдепа США Нед Прайс, отвечая на вопрос об ожиданиях после трехсторонних консультаций госсекретаря США с лидерами Армении и Азербайджана.

"Я говорю это после созыва Госсекретарем трехсторонней встречи в формате министров иностранных дел Армении и Азербайджана в Нью-Йорке в прошлом месяце. Это был первый раз, когда министры собрались вместе лично после последнего всплеска насилия.

Вы видели вчера, что у госсекретаря была возможность поговорить с лидерами Армении и Азербайджана. Филип Рикер, наш старший советник по этому набору вопросов, поддерживает ежедневные контакты с отдельными лицами и заинтересованными сторонами в обеих странах. Так что мы продолжим заниматься этим вопросом. Я не могу обещать конкретного результата, но могу обещать, что он останется для нас приоритетом", - резюмировал Прайс.

Отметим, что 10 октября госсекретарь США провел беседы с лидерами Армении и Азербайджана. На повестке телефонной беседы были такие вопросы как отвод азербайджанских войск с армянских территорий, возвращение военнопленных и подготовка мирного договора.