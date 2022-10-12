Среда, 12 Октября 2022 11:00

АрмИнфо. Вопреки всем требованиям Армия обороны Арцаха должна укреплять свои оборонные возможности. Подобного мнения придерживается депутат парламента Армении от оппозиционной фракции "Честь имею" Тигран Абрамян.

"Как бы ни настаивал Азербайджан на разоружении Арцаха, как бы ни соглашалось с этим правительство Армении, вопреки этому, Арцах не должен быть демилитаризован, а наоборот, должен повышать свою обороноспособность, использовать весь свой потенциал для самообороны", - подчеркнул депутат.

По его словам, демилитаризация Арцаха означает деарменизацию Арцаха и, его быструю сдачу.

"А кто обеспечит безопасность Арцаха и наших соотечественников в НКР - предавшее своих кровных собратьев и избежавшее ответственности правительство РА, Азербайджан или это будет сделано с "международными гарантиями"?

Если пока еще есть шанс решить онтологическую проблему, то она должна основываться на оборонном ресурсе Арцаха с его институтами и системами, серьезно нуждающимися в восстановлении и реформировании", - резюмировал оппозиционер.