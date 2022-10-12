Среда, 12 Октября 2022 10:34

АрмИнфо. Тегеран готов быть посредником в отношениях между Ереваном и Баку, заявил РИА Новости советник Верховного лидера Ирана по международным вопросам, экс-глава МИД Ирана Али Акбар Велаяти.

"Да, конечно", - ответил Велаяти на вопрос о том, готов ли Иран к посредничеству в отношениях между соседними Арменией и Азербайджаном.

Он отметил, что среди различных регионов, находящихся рядом с Ираном, особое значение имеет Закавказье. "В этой связи, по отношению к нашим соседям -Армении и Азербайджану - мы проявляем больше чувствительности и внимания", - подчеркнул Велаяти.

По его словам, одним из чрезвычайно важных факторов в установлении мира между странами является сохранение общеизвестных исторических границ. "Любое нарушение какой- либо страной границ соседней вызывает рост напряжения в этом регионе и разжигание локальных войн, первый результат которых - присутствие стран-провокаторов, например, США и Израиля, под предлогом установления прекращения огня использующих ситуацию с выгодой для себя", - добавил бывший глава иранского МИД.