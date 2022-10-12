Среда, 12 Октября 2022 10:21

АрмИнфо. Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян накануне на встрече с главой армянской парламентской группы дружбы Геворком Папоняном напомнил позицию Исламской Республики по мирному урегулированию армяно-азербайджанского конфликта, которая заключается в том, что Тегеран выступает против любого изменения границы или геополитического статуса региона. Об этом сообщает иранское информационное агентство ИРНА.

Абдоллахиян сослался на хорошие и расширяющиеся отношения между Ираном и Арменией, указав на важную роль парламентских групп дружбы в расширении двусторонних отношений.

Глава МИД Ирана также подчеркнул необходимость облегчения транзита грузов из ИРИ за счет снижения затрат иранских компаний, участвующих в реализации экономических и инфраструктурных проектов в Армении.

Абдоллахиян, указав на базовую дипломатию Ирана по уважению национального суверенитета и территориальной целостности каждой страны, заявил о необходимости мирного разрешения споров между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой. Он подчеркнул, что Исламская Республика Иран выступает против любых изменений в международных отношениях границы, а также геополитической карты региона.