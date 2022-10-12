Среда, 12 Октября 2022 10:20

АрмИнфо. Подразделения ВС Азербайджана 12 октября в 00:20 открыли огонь по армянским позициям, расположенным в восточном направлении армяно - азербайджанской границы. Об этом говорится в сообщении Минобороны Армении.

"Ответными действиями подразделений ВС РА огонь противника был подавлен. У армянской стороны нет потерь. На данный момент ситуация относительно стабильная", - резюмировали в МО РА.