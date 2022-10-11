Вторник, 11 Октября 2022 23:45

АрмИнфо. Генеральное консульство Армении в Эрбиле и благотворительный фонд <Барзани> подписали меморандум о взаимопонимании, в рамках которого предусмотрено заменить все палатки лагеря для перемещенных езидов в Шейхане.

Согласно сообщению пресс-службы МИД, процесс замены палаток будет осуществлен на выделенные правительством Армении средства и благотворительного фонда <Барзани>.

Генконсул Армении в Эрбиле Аршак Манукян в ходе пресс-конференции отметил, что правительство Армении, невзирая на имеющиеся вызовы, остается приверженным гуманитарным ценностям, и вносит свой небольшой вклад в оказании помощи братскому езидскому народу.

Председатель Фонда <Барзани> Мусса Ахмед в своем выступлении выразив благодарность за предоставление гуманитарной помощи беженцам-езидам, подчеркнул, что содействие со стороны властей Армении является сигналом международному сообществу не прекращать помощь беженцам, нашедшим убежище в Иракском Курдистане, и около 1 млн. внутренне перемещенным лицам.

Кроме этого, между сторонами была достигнута договоренность о приобретении школьных портфелей и канцелярских принадлежностей для 1000 учеников 3 школ, действующих в лагере Шейхан.

Отметим, что согласно статистике Объединенного кризисного координационного центра регионального правительства Курдистана, в 2021 году в лагере Шейхан проживает более 3 тысяч перемещенных езидов.