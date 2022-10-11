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АрмИнфо. Генеральное консульство Армении в Эрбиле и благотворительный фонд <Барзани> подписали меморандум о взаимопонимании, в рамках которого предусмотрено заменить все палатки лагеря для перемещенных езидов в Шейхане.
Согласно сообщению пресс-службы МИД, процесс замены палаток будет осуществлен на выделенные правительством Армении средства и благотворительного фонда <Барзани>.
Генконсул Армении в Эрбиле Аршак Манукян в ходе пресс-конференции отметил, что правительство Армении, невзирая на имеющиеся вызовы, остается приверженным гуманитарным ценностям, и вносит свой небольшой вклад в оказании помощи братскому езидскому народу.
Председатель Фонда <Барзани> Мусса Ахмед в своем выступлении выразив благодарность за предоставление гуманитарной помощи беженцам-езидам, подчеркнул, что содействие со стороны властей Армении является сигналом международному сообществу не прекращать помощь беженцам, нашедшим убежище в Иракском Курдистане, и около 1 млн. внутренне перемещенным лицам.
Кроме этого, между сторонами была достигнута договоренность о приобретении школьных портфелей и канцелярских принадлежностей для 1000 учеников 3 школ, действующих в лагере Шейхан.
Отметим, что согласно статистике Объединенного кризисного координационного центра регионального правительства Курдистана, в 2021 году в лагере Шейхан проживает более 3 тысяч перемещенных езидов.
|Правительство Армении и Фонд <Барзани> окажут помощь езидам лагеря Шейхан
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|Никол Пашинян провел встречу с главами внепарламентских политсил Армении
|В МИД обсудили вопросы сотрудничества между Арменией и НАТО
|Сильвен Тессон: "Этой зимой я предпочитаю немного померзнуть с армянами, чем быть согретым азербайджанцами"
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Москва обвинила Брюссель в попытках любыми способами вклиниться в посреднические усилия России на Южном Кавказе
|МИД: Посольство Армении в Киеве продолжает работу
|В Иране назвали стратегические цели США на Южном Кавказе
|Армянский депутат в ПАСЕ: Принесение демократических свобод в жертву геополитическим интересам и доступу к энергоресурсам Каспия стало "новой нормой"
|Постпред Армении в ЮНЕСКО рассказал об агрессии Азербайджана против Армении
|ЕСПЧ установил нарушение права на жизнь по делу "Ашот Малхасян против Армении"
|Послы ЕС согласились направить в Армению гражданскую миссию
|EFSE предоставил АраратБанку пятилетнюю кредитную линию в размере 10 миллионов долларов США
|Оркестр и хор musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса впервые выступит в Армении
|Генсек СЕ потребовала от Азербайджана информации относительно внесудебной казни армянских военнослужащих
|Четвертый Глобальный форум "Против преступления геноцида" пройдет в Ереване
|Вражеские силы продолжают провокации на армяно-азербайджанской границе
|Папикян на встрече с Дюмон поблагодарил правительство Франции за осуждение агрессии Азербайджана против суверенной территории Армении
|Дашнакцакан Герасим Варданян останется под арестом
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Землетрясение в Иране ощутили жители Сюникской области Армении
|Блинкен призвал Алиева продолжить шаги для поддержки мирного процесса
|Пашинян и Блинкен обсудили судьбу народа Нагорного Карабаха и армяноазербайджанский мирный договор
|Ереван и Париж обсудили вопросы, связанные с мирным договором между Арменией и Азербайджаном и урегулированием карабахского конфликта
|Матвиенко Симоняну: Поддерживаем стремление Еревана по-союзнически решать возникающие вопросы
|Омбудсмен Армении приняла делегацию из Франции
|МО РА: Минобороны Азербайджана уже второй раз за сутки распространяет дезинформацию
|Во всемирной паутине появился документ, касательно обсуждений между Арменией и Азербайджаном в Вашингтоне
|Премьер Армении на встрече с французской делегацией отметил роль сопредседательства МГ ОБСЕ
|Боррель проинформировал Байрамова о подготовительной работе по миссии ЕС в регион
|Армения предложила обсудить вопросы региональной безопасности в рамках парламентского формата при участии РФ, Армении и Азербайджана
|Родственники и знакомые без вести пропавшего военнослужащего-срочника 19-летнего Ваге Торосяна проводят акцию протеста перед зданием Минобороны Армении
|ЕС и СЕ призывают Армению и Азербайджан присоединиться к Протоколу об отмене смертной казни при любых обстоятельствах
|ПАСЕ назначит нового докладчика по мониторингу Азербайджана
|У Армении нет времени на долгосрочные решения в сфере безопасности - спикер
|Главарь <Норкской вооруженной группы> осужден на 13 лет, а бывший замминистра МО - амнистирован
|Кремль: У РФ и Союзников по ОДКБ нет каких-либо существенных разногласий
|Тегеран: международные и геополитические границы Южного Кавказа должны соблюдаться при любом раскладе
|Парламентарий: Дорога Горис-Капан не входит в границы Армении
|МО РА: Армянские ВС не открывали огонь в направлении вражеских позиций
|Эксперт: Если грузовик действительно беспрепятственно въехал/выехал из Армении значит, внутри РА действует разведсеть Украины или союзной им страны
|ЕC пообещал вносить в санкционный список граждан и организации из третьих стран, которые помогают россиянам обходить ограничения
|Мевлют Чавушоглу решил бороться с армянской общиной Франции
|Напав на суверенную Армению, Азербайджан перешел <красную> линию - депутаты Сената Франции
|В Минобороны Армении продолжают опровергать вражескую дезинформацию
|Армянские миротворцы принимают участие в военных учения на территории Германии
|Сборные Армении и Турции сыграют в отборочном раунде чемпионата Европы по футболу
|Госминистр: Выборы в ОМС - доказательство верности и последовательности Арцаха демократии и праву на самоопределение
|Госминистр: Алиев ошибается, если думает, что коренной армянский народ Арцаха имеет другое место жительства кроме Республики Арцах
|Бюро "Ай Дат" считает крайне опасными и антинациональными позиции и подходы премьера Армении
|Рабочая делегация во главе с президентом Арцаха посетит Ереван
|Технология, созданная армянским Revalcon, выходит на зарубежные рынки
|Президент Туркменистана поздравил руководство Республики Армения.
|Глава МИД Арцаха: Нам не нужно выбирать между США и Россией, или любой другой страной
|В Минобороны Киргизии сообщили об отмене учений "Нерушимое братство" в рамках ОДКБ
|Генпрокуратура РА: Конфискации подлежат 210 объектов недвижимого имущества Гагика Хачатряна и взаимосвязанных с ним лиц
|Пашинян верит: В Армении распространенная ранее практика "шить дела" либо исчезла, либо находится на грани упразднения
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|В Вашингтоне назвали обнадеживающей встречу президента Азербайджана и премьер- министра Армении в Праге
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