Вторник, 11 Октября 2022 23:32

АрмИнфо.Состоялся круглый стол, посвящённый 30-летию установления дипломатических отношений между Казахстаном и Арменией, а также сентябрьскому Посланию Президента Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана, итогам VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий и предстоящему саммиту СВМДА в Астане 12-13 октября 2022 года.

В мероприятии приняли участие представители экспертного сообщества, деловых кругов, общественных организаций, СМИ Армении, а также Армянской апостольской церкви. Посол Казахстана Болат Иманбаев информировал участников о поступательном развитии двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также программе масштабных реформ, инициированных Главой государства и направленных на построение Нового Казахстана. Особое внимание было сфокусировано на инициативах Главы государства по модернизации политической системы и реформированию экономики страны, а также реализации конституционной реформы и проведению выборов Президента РК.

Председатель ОО «Интеграция и развитие» Арам Сафарян отметил большой потенциал казахско-армянского двустороннего сотрудничества и в рамках Евразийского экономического союза. По его словам, межгосударственное взаимодействие между Арменией и Казахстаном развивается в духе партнёрства и взаимовыгодного сотрудничества. Руководитель исследовательского центра «Альтернатива» Татул Манасерян подчеркнул, что послания Президента РК становятся эффективным институциональным явлением и служат ориентиром для развития не только Казахстана, но и Армении. Представители армянского экспертного сообщества отметили актуальность и важность проводимой в РК политической и экономической модернизации, а также реформ в области прав человека. Ведущие аналитики приветствовали конституционную реформу в Казахстане и высоко оценили политику руководства страны в условиях современных глобальных вызовов.

В ходе мероприятия за большой вклад в укрепление межрелигиозного и межконфессионального диалога и согласия главе Отдела внешних связей и протокола Армянской апостольской церкви архиепископу Натану Оганисяну вручена Почётная медаль Съезда лидеров мировых и традиционных религий.