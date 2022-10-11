Вторник, 11 Октября 2022 23:29

АрмИнфо.Накануне в порядке дебатов в ПАСЕ в Страсбурге, докладчик ПАСЕ по гуманитарным последствиям конфликта между Арменией и Азербайджаном Пол Гаван отметил, что в результате военной эскалации на границе Азербайджана и Армении в середине сентября погибли около 300 человек.

Он отметил, что насилие включало удары по населенным пунктам и гражданской инфраструктуре, добавив, недопустимо вторжения Азербайджана на суверенную территорию Армении и указав на ужасные кадры казни армянских военнопленных азербайджанскими военнослужащими.

Вместе с тем, Гаван отметил, что и обвинения Азербайджана в отношении первой карабахской войны требуют тщательного расследования.

Докладчик приветствовал решение о создании миссии ЕС на границе Армении с Азербайджаном.

Выступивший на заседании вице-спикер армянского парламента Рубен Рубинян заявил, что Армения как демократическая страна подверглась нападению со стороны своего авторитарного соседа. По его словам, нападение не было спровоцировано и было совершенно неоправданным. Погибло много мирных жителей. Населенные пункты пострадали. Пострадала гражданская инфраструктура.

В свою очередь, глава делегации Азербайджана в ПАСЕ Самед Сеидов обвинил Рубиняна в том, что он вводит членов ассамблеи в заблуждение, что армянские вооруженные силы все еще находятся внутри Азербайджана, имея ввиду, видимо территорию Республики Арцах. Его турецкий коллега Ахмет Йылдыз сказал о необходимости передачи Арменией Азербайджану карты минных полей.

В ходе обсуждений выступили также парламентарии из Франции, Швеции, Ирландии, Испании, Украины, Австрии и ряда др. стран.