Вторник, 11 Октября 2022 19:24

АрмИнфо. Заместитель министра иностранных дел Армении Паруйр Ованнисян принял главу Офиса связи НАТО в Грузии Александра Винникова.

Как сообщает пресс-служба МИД, стороны обсудили вопросы, касающиеся повестки сотрудничества между Арменией и НАТО, региональной и международной безопасности, коснулись участия армянских миротворцев в международных миротворческих миссиях, в том числе под эгидой НАТО.

Армянская сторона указала на необходимость немедленного вывода азербайджанских ВС с суверенной территории Республики Армения, возвращения военнопленных и соблюдения режима прекращения огня.

В этом контексте была подчеркнута важность продолжительной помощи НАТО деятельности сопредседателей Минской группы ОБСЕ в продвижении процесса по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликт