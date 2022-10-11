Вторник, 11 Октября 2022 18:32

АрмИнфо."Этой зимой я предпочитаю немного померзнуть с армянами, чем быть согретым азербайджанцами". Как сообщил замдиректора периодического издания "Le Figaro Magazine" Жан-Кристоф Бьюссон об этом заявил журналист, писатель Сильвен Тессон в одном из своих интервью.

"Только писатель мог так красиво перефразировать то, что поставлено на кону. Французский интеллектуал Сильвен Тессон в недавнем телеинтервью, где он рассказал об экзистенциальных угрозах пантуркизма в отношении армян, отметил: "Этой зимой я предпочитаю немного померзнуть с армянами, чем быть согретым азербайджанцами"", - сообщил в твиттер журналист