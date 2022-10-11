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 Вторник, 11 Октября 2022 18:25

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 12 октября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

 

в городе Ереван:

10:00-16:00  улицы 1, 8, 10 в кв. “Силикян”, абоненты-жильцы улиц Андраника, Овнатана, Тычины и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); поликлиника N19, жилые дома 13, 15 на 1-ом переулке Фучика; жилые дома 4, 17, 19, 23 на улице Маргаряна, жилой дом 6 на 2-ом переулке Фучика;

11:00-17:00   жилые дома 8, 10, 12 на улице Байрона, 21, 23, 25, 27 на улице Московяна, абоненты-жильцы жилых домов 71, 83 на улице Теряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 40, 40/13, 40/17 на улице Дзорапи, жилой дом 46/81 на улице Таирова, собственные дома 1-369 в кв. “Норагюх”, школа N31, жилые дома 53/14, 53/15, 55/13, 57/12, 59, 61, 63, 63а, 63б, 65, 67, 69 на улице Арташисяна, жилые дома 48, 50, 52, 57а, 59а на улице Чехова и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 93, 93А на улице Арагаца, собственные дома на улице Арагаца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 151/1, 151/3, 151/4 на улице Саркавага, улицы Шовроян, Севака, собственные дома 1-5 на улице Райниса; жилой дом 4 на улице Аветисяна, жилые дома 6, 15, 30, 30А, 31, 4/7, 54/2, 56/6, 58/4, 30/4, 32/11 на улице К.Улнеци, собственные дома 1-34/8, 31-54, 31-58/17, 8/19, 22/5, 28/7, 28/8, 30/6, 32/13 на улице К.Улнеци, жилые дома 3, 4, 5, 5/1, 5/2, 5/3, 20, 20, 21, 38, 53 и собственные дома 11-60 на улице А.Тиграняна, жилой дом 2/5 и собственные дома 1-55, 46-73 на улице Папазяна, собственные дома 1-42 на улице Чолакяна, жилые дома 2, 2А, 2Б, 4, 6, 8, 8/1, 9, 10, 12, 12/1, 12/2, 12/3, 12/4, 14 и собственные дома 2, 5-8 на пр. Азатутяна; жилые дома 2, 2/1, 4, 41, 83/5 и собственные дома 1-43 на улице Варшавян, жилые дома 11, 14, 16 на улице Лепсуса, жилые дома 4, 6 и собственные дома на улице Бабаяна, жилые дома 1, 2, 3, 4, 11А, 11Б на улице Суреняна, жилые дома 2, 4, 6, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5, 6/6, 6/7, 6/8 и собственные дома 8/7 на улице Д.Анахта, жилой дом 34 на улице Гюльбенкяна,  жилые дома 12, 12/1, 14, 45, 45/1, 47 на пр. Комитаса, жилой дом 26 на улице Грибоедова, собственные дома 15-52 на улице Царава Ахбюра, собственные дома 2-40/1 на 9-ой улице Канакера, 1-14 на 10-ой улице Канакера; жилой дом 4 на улице Аветисяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 7-ом Норкском массиве;

 

в Армавирской области:

11։00-14։00   села Агарак, Сасуник, Ошакан, Воскеваз, Воскеат;

12։00-13։30   частично села Ддмашен, Аревут, Даштадем; город Талин;

 

в Араратской области:

10։00-13։00  частично село Айанист; села Даштаван, Дарбник, Зорак, Низами, Овташат;

10։30-16։00   частично улицы Маркса, Прошяна, Шаумяна, Огостоси 23, Нерсисяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Арташат;

13։00-16։00   села Аргаванд, Азаташен, Арбат, Геганист, Гетапня, частично села Хачпар, Гукасаван, Овташат;

 

в Вайоц Дзорской области:

10։00-16։00 частично село Гер-Гер;

11։00-15։00 частично село Арпи;

 

в Котайкской области:

10։00-15։00   община Аргель, садоводческие компании “Аргель”, “Сапфир”, “Цахкадзор”, насосная станция ‘Веолия джур” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10։30-14։00   частично город Цахкадзор и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частные дома Макравана и солнечная станция;

14։00-17։00   частично город Цахкадзор и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), гостиница “Цахкадзори глхавор марзаамалир” (спорткомплекс Цахкадзора);

10։30-16։00   село Лернанист и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), пастбище Раздана, станция компании “Виваселл-МТС”: 

10։30-16։30   села Зовк, Гегашен, Вохчаберд, Дзорахбюр; частные дома Дзорахбюра и Джрвежа, воинская часть и прилегающие территории;

11։00-17։00   частично села Котайк и Катнахбюр;

 

в Гегаркуникской области:

11։00-13։00  села Шоржа, Джил и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), воинская часть;

12:00-16:00   села Шатван, Шатджрек, Гегамабак, Джахацадзор, Айрк, Норабак, Верин Шоржа, Неркин Шоржа и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); МГЭС “Айрк-1”, “Айрк-2”, станции компаний “Телеком Армения”, “Юком”;

13։00-16։00 села Артаниш, Шоржа и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

 

в Ширакской области:

10:00-14:00   улицы 1, 5 села Зуйгахбюр в Ашоцком регионе;

10:00-16:00   улицы 25, 28 села Амасия в Амасийском регионе;

11:00-17:00   улицы 1, 2, 3, 4 села Сарнахбюр в Анийском регионе; село Пемзашен в Артикском регионе;

 

в Лорийской области:

11:00-17:00 село Сараарт;

 

в Сюникской области:

10:00-12:00   улицы Гусана Ашота, Г.Нжде, Григора Татеваци, Комитаса, Маштоца, Орбеляннери в городе Горис; частично село Хот;

12:30-14:30   улица Анкахутяна в городе Горис; частично село Хот;

14:30-16:30   улицы Г.Нарекаци, Сюник, Христофора в городе Горис;

15:00-17:00 частично село Хот.

 

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180. 

 

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.

 

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 13 октября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

 

в городе Ереван:

10:00-16:00   улицы Ростомяна, Джанибекяна, Башинджагяна, частные дома улиц Вегнера и Себастия, а также прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); здание административного округа Малатия-Себастия;

11:00-16:00   частные дома 6-27, 21 на 1-ой улице, 1-32 на 9-ой улице, 1-8 на 18-ой улице, 1-15 на 20-ой улице Нубарашена;

11:00-17:00   детский сад N97, жилые дома 23а, 25, 25а, 26, 27, 27а,28, 29, 30 на улице Манандяна, 36, 38, 40, 42, 44 на улице Чехова, частные дома переулка Манандяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилой дом 46/81 на улице Таиров, частные дома 1-369 в кв. “Норагюх”, частные дома “Аветисян”, гостиничный комплекс ‘Двин”, центральный стадион “Раздан”, абоненты-жильцы жилых домов 64, 82-84 на улице Арами и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 10, 12, 45/2, 47 на улице Амбардзумяна, частные дома 37-67 на улице Амбардзумяна; жилые дома 4, 6 на 19-ой улице Арабкира, 1, 2 на 21-ой улице, частный дом 2А на 17-ой улице, жилой дом 147/1 на улице Г.Кочара, частные дома 1-19 на улице Рига, жилые дома 5/2, 7, 7/1, 7А на улице Сундукяна, жилые дома 8, 10 и собственные дома 4/50–6/58 на улице Гр.Кочара,  жилой дом 27 на улице Гюльбекяна, частный дом 16 на 43-ей улице Арабкира; частные дома 16-41/5, 23, 35 на улице Г.Мурадяна,  жилые дома 51, 190 и частные дома 45-184 на улице Антараин, жилые дома 72, 92, 92/1 и частные дома 74-86 на улице Сармени; частные дома 27/7-27/84 на улице Рубинянца; жилые дома 38 на улице Нарекаци, 72 на улице Бабаджаняна, ООО “Лианна Саакян”, “Кнарик Овсепян”, здание Дома Культуры Авана, ООО “Фитнес Аван”, компания “Виваселл-МТС” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване;

 

в Армавирской области:

11։00-17։00   села Амберд, Лернамердз, Агавнатун, Цахкаландж;

 

в Араратской области:

10։00-12։00 частично село Овташат;

10։00-13։00  частично села Аргаванд, Геганист, Гетап, Айанист; село Геташен;

10։00-14։00   частично села Суренаван и Таперакан;

10։30-16։00  частично улицы Мамиконяна, Нерсисяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Арташат;

13։00-16։00  частично села Хачпар и Гукасаван; село Даракерт;

 

в Вайоц Дзорской области:

10։00-16։00 частично село Хндзорут;

11։00-15։00 частично село Арпи;

 

в Котайкской области:

10։30-16։30   частные дома Дзорахбюра и Джврежа; село Дзорахбюр; воинская часть, станции компаний “Виваселл-МТС”, “Юком”, тепличные хозяйства, компания ‘Г.Торгомян”;

11։00-17։00   частично села Котайк и Катнахбюр;

12։30-16։30   села Гегашен, Зовк; компания “Котайки Чаншин” и прилегающие территории;

 

в Гегаркуникской области:

10:00-13:00   село Сарухан, сельский муниципалитет и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), насосная станция, расположенная у старого клуба, картофельный склад и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), школа N3, станции компаний “Телеком Армения”, “Виваселл-МТС”;

10։30–16:30   населенные пункты Личка, Верин Геташена полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00–14:00  улица Зоравара Андраника в общине Мартуни; населенный пункт Геговита полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

 

в Ширакской области:

10:00-14:00   западная часть села Бавра в Ашоцком регионе; улицы 1-5 села Лернакерт в Артикском регионе;

11:00-17:00   улицы 1, 4-6 села Исаакян в Анийском регионе; села Аревик, Айгабац в Ахурянском регионе; центральная часть села Ахурян, здание общинного муниципалитета Ахуряна, здания школ NN1, 2, колледж, детский сад, Ахурянское отделение СНБ и прилегающие территории; 

 

в Лорийской области:

11:00-17:00  села Мгарт, Одзун, Данушаван, Ардви, Акори, Качачкут, Амоч и Агви;

 

в Сюникской области:

10:30-16:00 село Карашен.

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МО: По состоянию на 09:00 изменений ситуации на армяно-азербайджанской границе не зафиксированоМО: По состоянию на 09:00 изменений ситуации на армяно-азербайджанской границе не зафиксировано