Вторник, 11 Октября 2022 18:24

АрмИнфо.Москва обвинила Брюссель в попытках любыми способами вклиниться в посреднические усилия России на Южном Кавказе.

Так, 11 октября на еженедельном брифинге, отвечая на вопрос о намерении Евросоюза в октябре направить гражданскую миссию ЕС в Армению на границу с Азербайджаном, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в Москве видели эти сообщения.

"Насколько понимаю, формальное решение Европейского Союза на этот счет не принято пока. Мы усматриваем в этом шаге, к сожалению, попытки и очередные попытки ЕС любыми способами вклиниться в урегулирование отношений между Азербайджаном и Армении, потеснить посреднические усилия нашей страны", - отметила она.

При этом дипломат указала на безусловное право суверенных государств выстраивать свои отношения. "Но, вот просто к вопросу о реальных возможностях посредничества ЕС - восемь лет они не могли как участники - а речь шла о Берлине и Париже, предотвратить скатывания ситуацию вокруг Украины вот в такую горячую фазу. Восемь лет они носили гордое название посредников, надували щеки, делали заявление в рамках встречи и ничего", - сказала она, приведя один из примеров "неудачного посредничества ЕС".

По словам Захаровой, при этом в Брюсселе стараются не задумываться о последствиях того шага, на упомянутом (Южный Кавказ - ред.) треке для региональной стабильности. Она еще раз подчеркнула, что посреднические усилия ЕС никогда не заканчивались благоприятно.

"Мы знаем, что посредничество Евросоюза к реальному регулированию не

приводило. Ещё раз, если вы знаете такие удачные примеры за

последнее время - приведите! Наоборот, я бы даже сказала, что у них

не получалось не то, что быть посредником для других, у них не

получалось отстаивать собственные интересы - себя как объединения своих стран", - подчеркнула представитель российского МИД.

По ее словам, если они не могут добиться обеспечения собственных интересов то, что уж о других говорить. " Поэтому, мы исходим из того, что ключом к примирению Баку и Еревана, уставленную прочного мира и долгосрочной стабильности в регионе является полная реализация трёхсторонних заявлений лидеров России, Азербайджана и Армении. Даты их заключения вы знаете. Поддерживаем регулярный контакты по этому вопросу с нашим азербайджанскими, армянскими коллегами. Рассчитываем воспользоваться, кстати говоря, и предстоящим мероприятием в рамках саммита министров иностранных дел СНГ в Астане", - резюмировала Захарова.

Отметим, что сегодня послы Европейского Союза сегодня согласились направить в Армению гражданскую миссию, которая будет развернута вдоль границы с Азербайджаном для укрепления доверия и содействия делимитации границ. Решение было принято на закрытом заседании комиссии по вопросам политики и безопасности,

Сейчас обсуждаются детали его реализации: сколько будет из каких стран и когда они прибудут в Армению. Однако ясно, что миссия приедет.

Договоренность об отправке гражданской миссии в Армению была достигнута на прошлой неделе в Праге в результате многочасовых переговоров лидеров Армении, Азербайджана, Франции и Совета Европы. Баку, до этого отвергавший предложение Евросоюза о размещении вооруженных сил на границе с Арменией, не возражал против невооруженной миссии, подчеркивая при этом, что будет сотрудничать "в той мере, в какой это уместно".

Согласно четырехстороннему заявлению, он должен начать работу в октябре и действовать два месяца.

Дипломаты не исключают, что часть наблюдателей может приехать в Армению из Грузии, где с сентября 2008 года, после непродолжительной российско-грузинской войны, находится миссия Евросоюза.