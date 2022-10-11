Вторник, 11 Октября 2022 17:47

АрмИнфо. Посольство Армении в Киеве продолжает работу, соблюдая все доступные и необходимые меры безопасности. Об этом в ответ на запрос "Арменпресс" заявил пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян.

Он также подчеркнул, что в результате обстрелов Киева 10 октября здание посольства Армении не пострадало.

Отметим, что после подрыва Крымского моста утром 8 октября, Москва с 10 октября начала наносить массированные удары по центрам принятия решений и ключевым инфраструктурам на территории Украины, в том числе и по столице. Согласно СМИ, только вчера по Украине было выпущено порядка 100 ракет.