Вторник, 11 Октября 2022 17:31

АрмИнфо. Постоянный член делегации Армении Армен Геворкян в ходе своего выступления на открытии осенней сессии структуры по части прогресса в деятельности Бюро Парламентской Ассамблеи и Постоянной комиссии поднял ряд вопрос на фоне агрессии Азербайджана против Армении.

Геворкян в частности, сказал: "В контексте продолжающейся агрессии Азербайджана против Армении и Нагорного Карабаха я хотел бы поднять следующие вопросы:

Во-первых, наша организация предпочла ограничиться неопределенными и безадресными заявлениями, которые ставят знак равенства между сторонами в этом конфликте. Поэтому хотелось бы услышать: какова четкая и недвусмысленная позиция нашей организации - является ли Азербайджан государством-агрессором и должен ли он вывести войска с оккупированных суверенных территорий Армении?

Во-вторых, в Нагорном Карабахе есть два пути продвижения вперед, и только один из них, я считаю, Совет Европы должен поощрять и одобрять, а именно уважение права народа на самоопределение. Другая альтернатива - молчаливое поощрение азербайджанских властей постепенно уничтожать и изгонять армян с их исторической родины, как это было сделано в Нахиджеване. Каков предпочтительный выбор Совета Европы?

В-третьих, стало "новой нормой" наблюдать, как демократические свободы и традиции приносятся в жертву геополитическим интересам и доступу к энергоресурсам на Каспии. Я хотел бы знать, когда Азербайджан был более демократичным государством для Совета Европы - когда он активно воевал против армянского населения в Нагорном Карабахе, или сегодня, когда он совершает военные преступления и другие преступления против человечности против народа Республики Армения?

В-четвертых, уже сейчас ясно, что на тех международных форумах, где Турция и Азербайджан не участвуют или не играют доминирующую роль, вопросы Нагорного Карабаха или вооруженной агрессии против Армении обсуждаются более объективно. Правильно ли я понимаю, что в нашей организации вопросы прав человека, демократии и верховенства закона находятся под решающим влиянием лоббирования и ресурсов определенных национальных делегаций?

И последнее, есть ли понимание того, что лозунг президента Азербайджана "Мы восстановим Карабах и Зангезур" - это очевидный рецепт катастрофы? Это грубое нарушение фундаментальных норм международного права. Кроме того, это грубое неуважение к международным партнерам в мирном процессе, и открытый призыв к оружию, направленный на перекройку политической карты Южного Кавказа в соответствии с тюркскими устремлениями к новому тюркскому миру - за счет суверенных территорий Армении".