Вторник, 11 Октября 2022 17:30

АрмИнфо.. Ситуацию, сложившуюся в результате агрессии, развязанной на суверенной территории Армении вооруженными силами Азербайджана в ночь на 13 сентября, изложил постоянный представитель Армении в ЮНЕСКО Кристиан Тер-Степанян в ходе своего выступления на пленарном заседании Исполнительного совета Организации.

В частности, он подчеркнул важность обеспечения непрерывности образования в этот непростой период, что требует как вложения значительных национальных ресурсов, так и участия международного сообщества.

В этом ключе армянский дипломат привлек внимание на серьезные нарушения основополагающих прав человека и международного гуманитарного права, которые свидетельствуют об укоренившемся в азербайджанском обществе крайне высоком уровне армянофобии.

Коснувшись инициативы по отправке независимой технической миссии в Нагорный Карабах и прилегающие территории, Тер-Степанян выразил сожаление постоянным торпедированием этого вопроса со стороны Азербайджана. При этом он констатировал, что Азербайджан отвергает предложение Секретариата ЮНЕСКО и опасается, что эксперты ЮНЕСКО могут стать свидетелями уничтожения армянского культурного наследия.

Кристиан Тер-Степанян выразил надежду, что гендиректор и дальше будет прилагать усилия для направления миссии в Нагорный Карабах и прилегающие районы.

В своем выступлении постоянный представитель Армении также коснулся ряда совместных инициатив, осуществляемых ЮНЕСКО и Арменией и находящихся в стадии реализации.

Напомним, что в результате азербайджанской агрессии в отношении Армении в ночь на 13 сентября пострадали 36 населенных пунктов, в том числе общины Горис, Сисиан, Капан, Джермук, Варденис, Тех, Гегамасар. В результате нанесения ударов по гражданской инфраструктуре и населенным пунктам, полностью или частично сгорели 192 жилых дома, 3 гостиницы, 2 школы, 1 медицинское учреждение, 1 банкетный зал, 4 хлева. Повреждено 7 энергетических инфраструктур, 5 инфраструктур водоснабжения, 3 газопровода, 1 мост, 2 автомобильные дороги, 1 улица. Под удар попали 2 машины Скорой помощи, 4 частных автомобиля.

Погибли 4 мирных жителя, еще шесть получили ранения разной степени, еще один числится пропавшим без вести. Порядка одной тысячи детей лишены возможности посещать образовательные учреждения. Более 7000 граждан были эвакуированы из своих домов.