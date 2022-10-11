Вторник, 11 Октября 2022 17:18

АрмИнфо. Послы Европейского Союза сегодня согласились направить в Армению гражданскую миссию, которая будет развернута вдоль границы с Азербайджаном для укрепления доверия и содействия делимитации границ. Решение было принято на закрытом заседании комиссии по вопросам политики и безопасности,

Как сообщили Радио Свобода дипломатические источники в Брюсселе, сейчас обсуждаются детали его реализации: сколько будет из каких стран и когда они прибудут в Армению. Однако ясно, что миссия приедет.

Договоренность об отправке гражданской миссии в Армению была достигнута на прошлой неделе в Праге в результате многочасовых переговоров лидеров Армении, Азербайджана, Франции и Совета Европы. Баку, до этого отвергавший предложение Евросоюза о размещении вооруженных сил на границе с Арменией, не возражал против невооруженной миссии, подчеркивая при этом, что будет сотрудничать "в той мере, в какой это уместно".

Согласно четырехстороннему заявлению, он должен начать работу в октябре и действовать два месяца.

Дипломаты не исключают, что часть наблюдателей может приехать в Армению из Грузии, где с сентября 2008 года, после непродолжительной российско-грузинской войны, находится миссия Евросоюза.