Вторник, 11 Октября 2022 15:54

АрмИнфо. Европейский фонд для Юго-Восточной Европы (EFSE) предоставил АраратБанку пятилетнюю кредитную линию в размере 10 миллионов долларов США. Средства предоставляются с целью финансирования микро-, малого и среднего бизнеса (ММСП), пострадавших от экономических, социальных проблем и проблем безопасности, вызванных российско-украинской войной. Тем самым Фонд отдает приоритет тем, кто работает в секторах, связанных с кризисом.

В пресс-релизе банка, проступившем в АрмИнфо говорится, что этот механизм позволит ММСП получить постоянный доступ к финансированию, помогая им сохранить операционную деятельность и справиться с растущими проблемами, связанными с перегруженностью цепочек поставок и логистической инфраструктуры.

«Благодаря этому финансированию АраратБанк сможет еще больше расширить охват и масштабы рынка, выдав более 700 новых субкредитов с более длительным сроком погашения для поддержки бизнеса и достижения экономической устойчивости в Армении. Эти инвестиции будут способствовать достижению экономического роста и развитию промышленных инноваций и инфраструктуры», — говорится в пресс-релизе Фонда.

Председатель правления EFSE Клаус Мюллер сказал: «Микро-, малый и средний бизнес первыми страдают от кризиса из-за воздействия на их денежные потоки и доступ к критически важным ресурсам. Благодаря этому новому финансированию АраратБанка, как давнего партнера EFSE, армянские предприятия получат столь необходимую поддержку для продолжения работы в эти трудные времена».

Председатель Правления ОАО "АРАРАТБАНК" Мгер Ананян в свою очередь заявил, что многолетнее сотрудничество с EFSE отражает эффективное и прочное партнерство, построенное на взаимном доверии. «С 2010 года EFSE профинансировал в общей сложности 8 наших проектов на сумму 63 миллиона долларов США. Хотя цифры могут быть действительно впечатляющими, следует также констатировать, что партнерство с EFSE значительно способствовало развитию микро-, малых и средних предприятий в Армении," - он сказал.

В банке также напомнили, что в 2019 году фонд предоставил АраратБанку мультивалютный кредит в эквиваленте 10 млн долларов США, что способствовало росту кредитования в национальной валюте и исключило подверженность бенефициаров программы валютному риску.

Согласно годовой финансовой отчетности АРАРАТБАНКа за 2021г, общий капитал банка составил 37.8 млрд драмов, активы - 268.1 млрд. драмов, кредитные вложения (с учетом межбанковских кредитов) - 163.8 млрд, общие обязательства - 230.3 млрд. драмов. Банку удалось увеличить объем привлеченных от клиентов средств за 2021г. на 27,4% до 124.8 млрд. драмов. В частности, срочные депозиты от физлиц возросли за 2021г на 41% - до 59.2 млрд. драмов, а обязательства до востребования составили 21.4 млрд. драмов.