Вторник, 11 Октября 2022 12:04

АрмИнфо. С 14 по 17 октября 2022 года в Армении пройдут первые гастроли оркестра и хора musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса.

Гастроли начнутся с выступления в Концертном зале имени Арама Хачатуряна в Ереване, где оркестр musicAeterna исполнит симфоническую программу, посвященную образам Италии в творчестве Петра Ильича Чайковского. Прозвучат симфоническая фантазия по Данте <Франческа да Римини>, Итальянское каприччио и увертюра-фантазия по Шекспиру <Ромео и Джульетта>.

15 октября у подножия горы Арарат будет представлена премьера танцевального перформанса с участием musicAeterna Dance и Теодора Курентзиса, созданного в петербургском Доме Радио, творческой резиденции musicAeterna. На закате в древнейшем храмовом комплексе Звартноц - Храме Бдящих Ангелов - артисты покажут танец-плач <Страдание на всех языках звучит одинаково>. Владимир Варнава, один из самых востребованных современных российских хореографов, и режиссер Анна Гусева воссоздают в этом телесном обряде ритуал оплакивания невинных душ.

Кульминацией гастрольной программы станет исполнение хорового концерта Альфреда Шнитке на стихотворные тексты древнеармянского философа-богослова Григора Нарекаци, признанные вершиной традиционной армянской культуры эпохи христианского средневековья, - как знак

признания важности армянского культурного наследия в истории мирового искусства.

В основе Концерта лежит <Книга скорбных песнопений> Нарекаци, выдающегося армянского поэта и богослова, почитавшегося Чудотворцем,

- книга <скорбных> песен, буквально <песен-плачей>, по словам академика Сергея Аверинцева, где <на пределе возможностей поэзии раскрылась безмолвная глубина сердца, и сердца страдающего, уязвленного, беззащитного>. Из средневековой <второй Библии>, как часто называют этот шедевр мировой христианской литературы конца Х - начала XI веков, композитор взял полный текст третьей главы в русском переводе Наума Гребнева.

Концерт Шнитке на стихи Нарекаци не первый год занимает важное место в репертуаре коллектива, так как воплощает единение духовного и светского, превращает концертное исполнение в мистерию, трансцендентный опыт.

Услышать потрясающее исполнение хора musicAeterna, удостоенного самых престижных европейских наград, можно 16 октября в главном филармоническом зале Еревана - концертном зале имени Арама Хачатуряна.

Гастроли завершатся в ночь с 17 на 18 октября в Церкви Святой Богородицы в Гюмри - культурной столице Армении. Здесь публику ждет встреча с двумя коллективами под управлением Теодора Курентзиса - хором musicAeterna и хором musicAeterna byzantina, специализирующимся на исполнении церковных песнопений древневизантийской традиции.

<Насыщенная программа гастролей дает публике возможность соприкоснуться с разными гранями музыкального искусства, как в академическом, так и в современном перформативном формате. Организаторы и партнеры проекта уверены, что в самые непростые времена музыка возвращает к духовным основам, дает опору и веру в светлое будущее>, - говорится в сообщении Министерства экономики РА.

Познакомится с программой мероприятий 14, 16 и 17 сентября можно, перейдя по следующей ссылке: https://disk.yandex.ru/i/gNh9ZQqhA2-cXw

, https://disk.yandex.ru/i/yrrb6huJ-f7VWg , https://disk.yandex.ru/i/PHwpZUS2AlHimA .

Проект осуществляется по инициативе и при поддержке Vardoui Nazarian Официальные билетные партнёры: <Яндекс. Афиша> и Концертный зал имени Арама Хачатуряна (Ереван, Республика Армения).

Организаторы: Национальной Филармонический оркестр Армении и Концертный зал имени Арама Хачатуряна при участии Министерства образования, науки, культуры и спорта Республики Армения и Министерства экономики Республики Армения.

Отметим, что Оркестр и хор musicAeterna основаны дирижером Теодором Курентзисом в 2004 году в Новосибирске, с 2011 по 2019 год были частью труппы Пермского театра оперы и балета. С 2019 года musicAeterna - независимый коллектив, финансируемый за счет средств спонсоров. Его творческой резиденцией стал петербургский Дом Радио, где по инициативе Теодора Курентзиса создан междисциплинарный культурный центр, объединяющий творческие и образовательные программы, авторские экспериментальные и исследовательские проекты, охватывающие различные области современного искусства. Вместе с Теодором Курентзисом musicAeterna регулярно гастролирует по Европе и миру, выступая на самых престижных площадках, таких как Венский Концертхаус, Берлинская, Эльбская, Мюнхенская и Парижская филармонии, концертные залы в Кёльне, Мадриде, Фестшпильхаус Баден- Бадена и театр Ла Скала. Участвует в таких международных фестивалях, как RUHRtriennale, Klara Festival в Брюсселе, фестиваль в Экс-ан- Провансе, Дягилев PS в Санкт-Петербурге, Дягилевский фестиваль в Перми. В 2018-м хор musicAeterna стал лауреатом международной премии Opera Awards и российских премий Casta Diva и <Золотая Маска>.

Теодор Курентзис является основателем и художественным руководителем оркестра и хора musicAeterna, главным дирижером германского оркестра SWR Symphony Orchestra.

Он родился и вырос в Греции, где началось его музыкальное образование. В 1994 году приехал учиться у легендарного профессора Санкт- Петербургской государственной консерватории Ильи Мусина. В 2004 году стал главным дирижером Новосибирского театра оперы и балета и основал оркестр и хор musicAeterna. В 2006 году участвовал в создании Международного фестиваля-школы современного искусства <Территория> (Москва). В 2011-2019 годах был художественным руководителем Театра оперы и балета в Перми, куда вместе с ним переехали музыканты musicAeterna. С 2012 года художественный руководитель Дягилевского фестиваля в Перми. В 2019 году Теодор Курентзис и musicAeterna переехали в Санкт-Петербург, их творческой резиденцией стал Дом Радио. С сезона 2018/19 Теодор Курентзис также занял пост главного дирижера Симфонического оркестра Юго-Западного радио Германии (SWR Symphony Orchestra) в Штутгарте.