Вторник, 11 Октября 2022 11:11

АрмИнфо. В Ереване 12-13 декабря 2022 года пройдет Четвертый Глобальный форум "Против преступления геноцида" под названием "Предотвращение геноцида в эпоху новых технологий".

Как сообщает пресс-служба МИД РА, форум посвящен вопросам предотвращения геноцида в эпоху новых технологий. На форуме будут обсуждены вызовы, возможности и перспективы использования новых технологий в деле предотвращения геноцида.

Напомним, что первый форум прошел 23 апреля 2015 года в преддверии 100-летия Геноцида армян в Османской империи в форматах "Эволюция инструментов предотвращения преступлений против человечества в международном праве", "Проблемы устранения последствий геноцида и ответственности", и параллельно проведенные - межцерковное заседание "Церкви против преступления геноцида: человеческая жизнь - дар Божий" и конференция "Проблемы предотвращения преступления геноцида и ответственности в международном праве".