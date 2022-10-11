Вторник, 11 Октября 2022 11:10

АрмИнфо. Министр обороны РА Сурен Папикян в ходе встречи с представителем французского председательства в Совете ЕС, советником аппарата президента Франции Изабель Дюмон поблагодарил правительство Франции за резкое осуждение крупномасштабной агрессии Азербайджана против суверенной территории Армении, за точные и целенаправленные оценки, а также за поддержку усилий по установлению мира в регионе.

Как сообщает пресс-служба МО РА, Папикян представил ситуацию, сложившуюся в результате азербайджанской агрессии.

В свою очередь Дюмон подтвердила позицию французской стороны, согласно которой азербайджанские вооруженные силы должны быть выведены с суверенной территории Армении, а существующие проблемы должны быть решены исключительно мирным путем.

В ходе встречи обсуждались вопросы, связанные с армяно-французским сотрудничеством в сфере обороны, в частности, вопросы реализации договоренностей, достигнутых в ходе рабочего визита Папикяна во Францию 27 сентября.