Понедельник, 10 Октября 2022 21:05

АрмИнфо. Представитель АРФД, член блока "Армения", помощник депутата НС Тадевоса Аветисяна Герасим Варданян останется под стражей.

Сегодня столичный суд отклонил ходатайство защиты об освобождении его под залог в 10 млн драмов и не приняв личное поручительство депутатов (14 депутатов) продлил ему меру пресечения в качестве ареста еще на три месяца.

Отметим, что Герасим Варданян был задержан 2 мая текущего года в ходе акции неповиновения в Ереване. Как стало известно, задержание, дашакцакан было связано с прошедшими еще в 2020 году масштабными протестными акциями, последовавшими за подписанием капитулянтского заявления.

Спустя почти два года следователь СНБ изменил Варданяну обвинение и вновь подал ходатайство о его аресте. Суд в третий раз отклонил ходатайство и Варданян был освобожден в зале суда 3 мая. А уже 12 мая он всё же был арестован.