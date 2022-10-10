Arminfo.info




 Понедельник, 10 Октября 2022 21:00

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 11 октября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

 

в городе Ереван:

10:00-16:00  улицы Чухаджяна, Мартиросяна, Саргсяна, Меликяна, школа N90; абоненты-жильцы улицы Меликяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-15:00    жилые дома 2, 3, 20, 21, 22, 23 на 11-ой улице Нубарашена;

11:00-17:00    жилые дома 27, 29, 31, 31/1, 33, 35, 54 на улице Чехова и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома на улице Чехова, жилые дома 1, 2, 3, 4, 5, 7, 7/1, 7/2 20а, 20б, 20г на 2-ой улице В.Шенгавита, собственные дома на переулке 2-ой улицы В.Шенгавита, собственные дома на 1-ой и 2-ой улицах В.Шенгавита, жилые дома 9, 9а, 13, 13а, 13б, 15, 19, 19а, 21, 27/1, 27/2, 35, 42, 44, 48, 56а, 56б на улице Г.Нжде, здание детских садов NN137, 141, 147, 150, собственные дома на улицах Мадояна, Котовского, Мусаеляна, Одессы, Патканяна, Раздана, Додохяна, Гарибджаняна, здания школ NN 32, 46, 144, жилые дома 2, 3, 4, 4/1, 4/2, 4/3, 5, 6, 7, 8, 9, 9/1, 9а, 10, 11, 11а, 12, 13, 15 на улице 9 Мая, жилые дома 1, 1а, 1/2, 1/3, 3 на улице Манандяна,1, 2, 24, 26, 28, 55 на улице Низами, собственные дома на улице Низами, жилой дом 28а на улице Манташяна, жилые дома 45, 47, 49, 51, 53, 53/33 на пр. Аршакуняца, жилые дома 40, 42, 44, 46, 48 на улице Сурб Зоравара, поликлиника N18, собственные дома на улице Сурб Зоравара и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); гостиница “Эребуни” односторонне и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);  абоненты-жильцы жилого дома 21 на улице Туманяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); собственные дома 5-11 в кв. “Канакер ГЭС”, собственные дома 5/9, 5/162, 14/5 на улице Гапанцяна, жилые дома 8, 8/1, 10 на пр. Азатутяна, жилые дома 5/1, 5/2, 5/3, 20 на улице Тиграняна, 5, 6, 7, 16 на улице Эмина, жилые  дома 3, 10 на улице Арама Хачатряна,  21, 23, 23/3 на улице В.Папазяна, собственные дома 1а-21 на улице Эмина, 77-99 на улице Кери; жилой дом 60 на улице Гюрджяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 6-ом Норкском массиве; собственные дома, прилегающие к улице Минск, и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 8-ом Норкском массиве;  жилые дома 38 на улице Нарекаци, 72 на улице Бабаджаняна, ООО “Лианна Саакян”, “Кнарик Овсепян”, жилой дом “Дом Культуры Авана”, ООО “Фитнес Аван”, ЗАО “Виваселл-МТС” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване;

 

в Армавирской области:

10։30-14։00 село Тароник;

 

в Араратской области:

10։00-16։00 частично кварталы 2, “Нор” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Масис; села Даштаван, Дарбник, Зорак, Низами, Даракерт, Аргаванд, Азаташен, Арбат, Геганист, Гетапня, Айанист, Норабац, Саят-Нова, Овташат; частично села Хачпар, Гукасаван, Гая, Сипаник, Таперакан, Суренаван;

10։30-16։00    частично улицы Шауяман, Маркса, Кирова и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Арташат;

13։00-14։00 частично село Сис;

 

в Вайоц Дзорской области:

10։00-16։00 частично село Хндзорут;

11։00-15։00 частично село Малишка;

 

в Котайкской области:

10։00 -14։00   община Бжни; частные дома Бжни, станции компаний “Юком”, “Телеком АРмения”, “Виваселл-МТС” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-17։00   частично частные дома Джврежа и Дзорахбюра; частично села Гегашен, Котайк, Птгни; частично село Ариндж;

 

в Гегаркуникской области:

10։30-16։30 резервное питание частного дома Премьер-Министра РА;

11։00-16։00 улицы Ереваняна, Комитаса, Мравяна, Ачаряна, Баграмяна, В.Мамиконянца, Шаумяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); “ВТБ-Армения Банк”, “АКБА Банк”, “ЧП “Вреж Аветисян”, контрразведка, газозаправочная станция “Ирина-Инесса”, станции компаний “Виваселл-МТС”, “Юком” в общине Варденис;

 

в Ширакской области:

10:00-16:00   улицы 5, 7 и прилегающие территории в селе Гоговит в Ашоцком регионе;

11:00-17:00  7-ая улица и прилегающая территория в селе Исаакян в Анийском регионе.

 

в Лорийской области:

10:00-13:00   села Санаин, Акнер, Ахпат и Цахкашат; город Алаверди;

 

в Сюникской области:

09:20-12:00 частично село Андокаван;

10:00-14:00    жилые дома 9-19 на улице Шаумяна в городе Капан.

 

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180. 

 

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.

 

 

 

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 12 октября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

 

в городе Ереван:

10:00-16:00  улицы 1, 8, 10 в кв. “Силикян”, абоненты-жильцы улиц Андраника, Овнатана, Тычины и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); поликлиника N19, жилые дома 13, 15 на 1-ом переулке Фучика; жилые дома 4, 17, 19, 23 на улице Маргаряна, жилой дом 6 на 2-ом переулке Фучика;

11:00-17:00   жилые дома 8, 10, 12 на улице Байрона, 21, 23, 25, 27 на улице Московяна, абоненты-жильцы жилых домов 71, 83 на улице Теряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 40, 40/13, 40/17 на улице Дзорапи, жилой дом 46/81 на улице Таирова, собственные дома 1-369 в кв. “Норагюх”, школа N31, жилые дома 53/14, 53/15, 55/13, 57/12, 59, 61, 63, 63а, 63б, 65, 67, 69 на улице Арташисяна, жилые дома 48, 50, 52, 57а, 59а на улице Чехова и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 93, 93А на улице Арагаца, собственные дома на улице Арагаца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 151/1, 151/3, 151/4 на улице Саркавага, улицы Шовроян, Севака, собственные дома 1-5 на улице Райниса; жилой дом 4 на улице Аветисяна, жилые дома 6, 15, 30, 30А, 31, 4/7, 54/2, 56/6, 58/4, 30/4, 32/11 на улице К.Улнеци, собственные дома 1-34/8, 31-54, 31-58/17, 8/19, 22/5, 28/7, 28/8, 30/6, 32/13 на улице К.Улнеци, жилые дома 3, 4, 5, 5/1, 5/2, 5/3, 20, 20, 21, 38, 53 и собственные дома 11-60 на улице А.Тиграняна, жилой дом 2/5 и собственные дома 1-55, 46-73 на улице Папазяна, собственные дома 1-42 на улице Чолакяна, жилые дома 2, 2А, 2Б, 4, 6, 8, 8/1, 9, 10, 12, 12/1, 12/2, 12/3, 12/4, 14 и собственные дома 2, 5-8 на пр. Азатутяна; жилые дома 2, 2/1, 4, 41, 83/5 и собственные дома 1-43 на улице Варшавян, жилые дома 11, 14, 16 на улице Лепсуса, жилые дома 4, 6 и собственные дома на улице Бабаяна, жилые дома 1, 2, 3, 4, 11А, 11Б на улице Суреняна, жилые дома 2, 4, 6, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5, 6/6, 6/7, 6/8 и собственные дома 8/7 на улице Д.Анахта, жилой дом 34 на улице Гюльбенкяна,  жилые дома 12, 12/1, 14, 45, 45/1, 47 на пр. Комитаса, жилой дом 26 на улице Грибоедова, собственные дома 15-52 на улице Царава Ахбюра, собственные дома 2-40/1 на 9-ой улице Канакера, 1-14 на 10-ой улице Канакера; жилой дом 4 на улице Аветисяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 7-ом Норкском массиве;

 

в Армавирской области:

11։00-14։00   села Агарак, Сасуник, Ошакан, Воскеваз, Воскеат;

12։00-13։30   частично села Ддмашен, Аревут, Даштадем; город Талин;

 

в Араратской области:

10։00-13։00  частично село Айанист; села Даштаван, Дарбник, Зорак, Низами, Овташат;

10։30-16։00   частично улицы Маркса, Прошяна, Шаумяна, Огостоси 23, Нерсисяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Арташат;

13։00-16։00   села Аргаванд, Азаташен, Арбат, Геганист, Гетапня, частично села Хачпар, Гукасаван, Овташат;

 

в Вайоц Дзорской области:

10։00-16։00 частично село Гер-Гер;

11։00-15։00 частично село Арпи;

 

в Котайкской области:

10։00-15։00   община Аргель, садоводческие компании “Аргель”, “Сапфир”, “Цахкадзор”, насосная станция ‘Веолия джур” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10։30-14։00   частично город Цахкадзор и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частные дома Макравана и солнечная станция;

14։00-17։00   частично город Цахкадзор и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), гостиница “Цахкадзори глхавор марзаамалир” (спорткомплекс Цахкадзора);

10։30-16։00   село Лернанист и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), пастбище Раздана, станция компании “Виваселл-МТС”:  

10։30-16։30   села Зовк, Гегашен, Вохчаберд, Дзорахбюр; частные дома Дзорахбюра и Джрвежа, воинская часть и прилегающие территории;

11։00-17։00   частично села Котайк и Катнахбюр;

 

в Гегаркуникской области:

11։00-13։00  села Шоржа, Джил и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), воинская часть;

12:00-16:00   села Шатван, Шатджрек, Гегамабак, Джахацадзор, Айрк, Норабак, Верин Шоржа, Неркин Шоржа и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); МГЭС “Айрк-1”, “Айрк-2”, станции компаний “Телеком Армения”, “Юком”;

13։00-16։00 села Артаниш, Шоржа и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

 

в Ширакской области:

10:00-14:00   улицы 1, 5 села Зуйгахбюр в Ашоцком регионе;

10:00-16:00   улицы 25, 28 села Амасия в Амасийском регионе;

11:00-17:00   улицы 1, 2, 3, 4 села Сарнахбюр в Анийском регионе; село Пемзашен в Артикском регионе;

 

в Лорийской области:

11:00-17:00 село Сараарт;

 

в Сюникской области:

10:00-12:00   улицы Гусана Ашота, Г.Нжде, Григора Татеваци, Комитаса, Маштоца, Орбеляннери в городе Горис; частично село Хот;

12:30-14:30   улица Анкахутяна в городе Горис; частично село Хот;

14:30-16:30   улицы Г.Нарекаци, Сюник, Христофора в городе Горис;

15:00-17:00 частично село Хот.

 

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
Дашнакцакан Герасим Варданян останется под арестомДашнакцакан Герасим Варданян останется под арестом
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
Землетрясение в Иране ощутили жители Сюникской области АрменииЗемлетрясение в Иране ощутили жители Сюникской области Армении
Блинкен призвал Алиева продолжить шаги для поддержки мирного процессаБлинкен призвал Алиева продолжить шаги для поддержки мирного процесса
Пашинян н Блинкен обсудили судьбу народа Нагорного Карабаха и армяно­азербайджанский мирный договорПашинян н Блинкен обсудили судьбу народа Нагорного Карабаха и армяно­азербайджанский мирный договор
Ереван и Париж обсудили вопросы, связанные с мирным договором между Арменией и Азербайджаном и урегулированием карабахского конфликтаЕреван и Париж обсудили вопросы, связанные с мирным договором между Арменией и Азербайджаном и урегулированием карабахского конфликта
Матвиенко Симоняну: Поддерживаем стремление Еревана по-союзнически решать возникающие вопросыМатвиенко Симоняну: Поддерживаем стремление Еревана по-союзнически решать возникающие вопросы
Омбудсмен Армении приняла делегацию из ФранцииОмбудсмен Армении приняла делегацию из Франции
МО РА: Минобороны Азербайджана уже второй раз за сутки распространяет дезинформациюМО РА: Минобороны Азербайджана уже второй раз за сутки распространяет дезинформацию
Во всемирной паутине появился документ, касательно обсуждений между Арменией и Азербайджаном в ВашингтонеВо всемирной паутине появился документ, касательно обсуждений между Арменией и Азербайджаном в Вашингтоне
Премьер Армении на встрече с французской делегацией отметил роль сопредседательства МГ ОБСЕПремьер Армении на встрече с французской делегацией отметил роль сопредседательства МГ ОБСЕ
Боррель проинформировал Байрамова о подготовительной работе по миссии ЕС в регионБоррель проинформировал Байрамова о подготовительной работе по миссии ЕС в регион
Армения предложила обсудить вопросы региональной безопасности в рамках парламентского формата при участии РФ, Армении и АзербайджанаАрмения предложила обсудить вопросы региональной безопасности в рамках парламентского формата при участии РФ, Армении и Азербайджана
Родственники и знакомые без вести пропавшего военнослужащего-срочника 19-летнего Ваге Торосяна проводят акцию протеста перед зданием Минобороны АрменииРодственники и знакомые без вести пропавшего военнослужащего-срочника 19-летнего Ваге Торосяна проводят акцию протеста перед зданием Минобороны Армении
ЕС и СЕ призывают Армению и Азербайджан присоединиться к Протоколу об отмене смертной казни при любых обстоятельствахЕС и СЕ призывают Армению и Азербайджан присоединиться к Протоколу об отмене смертной казни при любых обстоятельствах
ПАСЕ назначит нового докладчика по мониторингу АзербайджанаПАСЕ назначит нового докладчика по мониторингу Азербайджана
У Армении нет времени на долгосрочные решения в сфере безопасности - спикерУ Армении нет времени на долгосрочные решения в сфере безопасности - спикер
Главарь <Норкской вооруженной группы> осужден на 13 лет, а бывший замминистра МО - амнистированГлаварь <Норкской вооруженной группы> осужден на 13 лет, а бывший замминистра МО - амнистирован
Кремль: У РФ и Союзников по ОДКБ нет каких-либо существенных разногласийКремль: У РФ и Союзников по ОДКБ нет каких-либо существенных разногласий
Тегеран: международные и геополитические границы Южного Кавказа должны соблюдаться при любом раскладеТегеран: международные и геополитические границы Южного Кавказа должны соблюдаться при любом раскладе
Парламентарий: Дорога Горис-Капан не входит в границы АрменииПарламентарий: Дорога Горис-Капан не входит в границы Армении
МО РА: Армянские ВС не открывали огонь в направлении вражеских позицийМО РА: Армянские ВС не открывали огонь в направлении вражеских позиций
Эксперт: Если грузовик действительно беспрепятственно въехал/выехал из Армении значит, внутри РА действует разведсеть Украины или союзной им страныЭксперт: Если грузовик действительно беспрепятственно въехал/выехал из Армении значит, внутри РА действует разведсеть Украины или союзной им страны
ЕC пообещал вносить в санкционный список граждан и организации из третьих стран, которые помогают россиянам обходить ограниченияЕC пообещал вносить в санкционный список граждан и организации из третьих стран, которые помогают россиянам обходить ограничения
Мевлют Чавушоглу решил бороться с армянской общиной ФранцииМевлют Чавушоглу решил бороться с армянской общиной Франции
Напав на суверенную Армению, Азербайджан перешел <красную> линию - депутаты Сената ФранцииНапав на суверенную Армению, Азербайджан перешел <красную> линию - депутаты Сената Франции
В Минобороны Армении продолжают опровергать вражескую дезинформациюВ Минобороны Армении продолжают опровергать вражескую дезинформацию
Армянские миротворцы принимают участие в военных учения на территории ГерманииАрмянские миротворцы принимают участие в военных учения на территории Германии
Сборные Армении и Турции сыграют в отборочном раунде чемпионата Европы по футболуСборные Армении и Турции сыграют в отборочном раунде чемпионата Европы по футболу
Госминистр: Выборы в ОМС - доказательство верности и последовательности Арцаха демократии и праву на самоопределениеГосминистр: Выборы в ОМС - доказательство верности и последовательности Арцаха демократии и праву на самоопределение
Госминистр: Алиев ошибается, если думает, что коренной армянский народ Арцаха имеет другое место жительства кроме Республики АрцахГосминистр: Алиев ошибается, если думает, что коренной армянский народ Арцаха имеет другое место жительства кроме Республики Арцах
Бюро Бюро "Ай Дат" считает крайне опасными и антинациональными позиции и подходы премьера Армении
Рабочая делегация во главе с президентом Арцаха посетит ЕреванРабочая делегация во главе с президентом Арцаха посетит Ереван
Технология, созданная армянским Revalcon, выходит на зарубежные рынкиТехнология, созданная армянским Revalcon, выходит на зарубежные рынки
Президент Туркменистана поздравил руководство Республики Армения.Президент Туркменистана поздравил руководство Республики Армения.
Глава МИД Арцаха: Нам не нужно выбирать между США и Россией, или любой другой странойГлава МИД Арцаха: Нам не нужно выбирать между США и Россией, или любой другой страной
В Минобороны Киргизии сообщили об отмене учений В Минобороны Киргизии сообщили об отмене учений "Нерушимое братство" в рамках ОДКБ
Генпрокуратура РА: Конфискации подлежат 210 объектов недвижимого имущества Гагика Хачатряна и взаимосвязанных с ним лицГенпрокуратура РА: Конфискации подлежат 210 объектов недвижимого имущества Гагика Хачатряна и взаимосвязанных с ним лиц
Пашинян верит: В Армении распространенная ранее практика  Пашинян верит: В Армении распространенная ранее практика  "шить дела" либо исчезла, либо находится на грани упразднения
Украина взяла на себя ответственность за подрыв Крымского мостаУкраина взяла на себя ответственность за подрыв Крымского моста
В Вашингтоне назвали обнадеживающей встречу президента Азербайджана и премьер- министра Армении в ПрагеВ Вашингтоне назвали обнадеживающей встречу президента Азербайджана и премьер- министра Армении в Праге
Российский эксперт: За неполный год Россия утратила роль главного модератора в урегулировании армяно-азербайджанского конфликтаРоссийский эксперт: За неполный год Россия утратила роль главного модератора в урегулировании армяно-азербайджанского конфликта
Оппозиционер: Азербайджан будет держать напряженность на передовой до тех пор, пока предложенная им повестка не будет исчерпанаОппозиционер: Азербайджан будет держать напряженность на передовой до тех пор, пока предложенная им повестка не будет исчерпана
МИД РА: Территориальная целостность и суверенная территория Республики Армения не являются предметом переговоровМИД РА: Территориальная целостность и суверенная территория Республики Армения не являются предметом переговоров
Авторитетные деятели науки и бизнеса Канады призвали руководство страны принять меры против агрессивной политики АзербайджанаАвторитетные деятели науки и бизнеса Канады призвали руководство страны принять меры против агрессивной политики Азербайджана
МИД Литвы: Идея размещения мониторинговой миссии ЕС на границе Армении и Азербайджана воплощается в жизньМИД Литвы: Идея размещения мониторинговой миссии ЕС на границе Армении и Азербайджана воплощается в жизнь
Никол Пашинян принял участие в неформальной встрече лидеров СНГНикол Пашинян принял участие в неформальной встрече лидеров СНГ
Туркменистан и Армения отмечают 30-летие установления дипломатических отношенийТуркменистан и Армения отмечают 30-летие установления дипломатических отношений
Ваагн Овакимян избран главой ЦИК АрменииВаагн Овакимян избран главой ЦИК Армении
<Страна для жизни>: Признание территориальной целостности Азербайджана не исходит из интересов Армении и Арцаха<Страна для жизни>: Признание территориальной целостности Азербайджана не исходит из интересов Армении и Арцаха
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
В Баку провели антироссийскую акцию протестаВ Баку провели антироссийскую акцию протеста
Парламент Нагорного Карабаха призывает страны-сопредседатели МГ ОБСЕ и всех членов ООН признать независимость Республики АрцахПарламент Нагорного Карабаха призывает страны-сопредседатели МГ ОБСЕ и всех членов ООН признать независимость Республики Арцах
Ассоциация греко-армянской дружбы решительно осуждает казнь армянских военнопленных Азербайджаном и призывает к немедленному наказанию виновныхАссоциация греко-армянской дружбы решительно осуждает казнь армянских военнопленных Азербайджаном и призывает к немедленному наказанию виновных
Замглавы МИД Армении рассказал коллегам по ОДКБ об азербайджанской агрессииЗамглавы МИД Армении рассказал коллегам по ОДКБ об азербайджанской агрессии
Никол Пашинян прибыл в Санкт-ПетербургНикол Пашинян прибыл в Санкт-Петербург
Перед зданием правительства Армении проходит акция торговцев ярмарки <Петак>, требующих  возобновления работыПеред зданием правительства Армении проходит акция торговцев ярмарки <Петак>, требующих  возобновления работы
Спецпредставитель ЕС до сих пор не представил Омбудсмену Армении видеокадры якобы насилия в отношении азербайджанцев со стороны армянСпецпредставитель ЕС до сих пор не представил Омбудсмену Армении видеокадры якобы насилия в отношении азербайджанцев со стороны армян
Постпред США в ОБСЕ: Штаты по-прежнему активно помогают Армении и Азербайджану в работе над всеобъемлющим мирным соглашениемПостпред США в ОБСЕ: Штаты по-прежнему активно помогают Армении и Азербайджану в работе над всеобъемлющим мирным соглашением
Депутат НС Ваагн Овакимян выдвинут кандидатом в председатели Центральной избирательной комиссииДепутат НС Ваагн Овакимян выдвинут кандидатом в председатели Центральной избирательной комиссии
Читать больше



Эксперты
Украинский аналитик: Турция - союзник, посредник или разрыв?Украинский аналитик: Турция - союзник, посредник или разрыв?
В мире нет такой политической силы, которая могла бы заставить Азербайджан отказаться от претензий на Нагорный Карабах - аналитикВ мире нет такой политической силы, которая могла бы заставить Азербайджан отказаться от претензий на Нагорный Карабах - аналитик
Прогноз: США на данном этапе в вопросе Арцаха не активизируютсяПрогноз: США на данном этапе в вопросе Арцаха не активизируются
Прогноз: Перспектив для мира между Арменией и Азербайджаном нетПрогноз: Перспектив для мира между Арменией и Азербайджаном нет
Прогноз: Решить проблемы в формате Прогноз: Решить проблемы в формате "3+3" можно с учетом интересов России, Турции, Ирана и Азербайджана, но не Армении
Читать больше
Комментируемые
<Страна для жизни>: Признание территориальной целостности Азербайджана не исходит из интересов Армении и Арцаха<Страна для жизни>: Признание территориальной целостности Азербайджана не исходит из интересов Армении и Арцаха
Алиев решил Алиев решил "интегрировать" армянское население Нагорного Карабаха путем деарменизиции Арцаха
Давид Бабаян: Арцах никогда не будет в составе АзербайджанаДавид Бабаян: Арцах никогда не будет в составе Азербайджана
Никол Пашинян обозначил на какие уступки готов пойти Ереван для подписания мирного договора с БакуНикол Пашинян обозначил на какие уступки готов пойти Ереван для подписания мирного договора с Баку
Арман Гукасян: Истинная цель антироссийской пропаганды в Армении - вытеснить Россию из регионаАрман Гукасян: Истинная цель антироссийской пропаганды в Армении - вытеснить Россию из региона
В 2023 году расходы госбюджета Армении на оборону увеличатся на 47,2% - депутатВ 2023 году расходы госбюджета Армении на оборону увеличатся на 47,2% - депутат
Спецпредставитель ЕС о вражеской провокации: Мир нельзя навязатьСпецпредставитель ЕС о вражеской провокации: Мир нельзя навязать
Кочарян: Не в наших национальных интересах, чтобы Россия вышла из войны ослабленнойКочарян: Не в наших национальных интересах, чтобы Россия вышла из войны ослабленной
Экс-президент: Нас ожидают тяжелые, болезненные решенияЭкс-президент: Нас ожидают тяжелые, болезненные решения
В мире нет такой политической силы, которая могла бы заставить Азербайджан отказаться от претензий на Нагорный Карабах - аналитикВ мире нет такой политической силы, которая могла бы заставить Азербайджан отказаться от претензий на Нагорный Карабах - аналитик
Сасна Црер и антивоенное движение «Ковчег» Михаила Ходорковского провели в Ереване антироссийскую акцию протестаСасна Црер и антивоенное движение «Ковчег» Михаила Ходорковского провели в Ереване антироссийскую акцию протеста
Родные погибших военнослужащих  выкинули цветы, возложенные  на могилы их сыновей высшим политическим руководством Армении Родные погибших военнослужащих  выкинули цветы, возложенные  на могилы их сыновей высшим политическим руководством Армении 
В Госдуме России отреагировали на митинг в Ереване с требованием выхода из ОДКБВ Госдуме России отреагировали на митинг в Ереване с требованием выхода из ОДКБ
МО: По состоянию на 09:00 изменений ситуации на армяно-азербайджанской границе не зафиксированоМО: По состоянию на 09:00 изменений ситуации на армяно-азербайджанской границе не зафиксировано
Маркедонов о визите Пелоси в Ереван: Не нужно искать под кроватью очередной призрак Маркедонов о визите Пелоси в Ереван: Не нужно искать под кроватью очередной призрак "цветной революции"