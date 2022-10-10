Понедельник, 10 Октября 2022 21:00

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 11 октября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 улицы Чухаджяна, Мартиросяна, Саргсяна, Меликяна, школа N90; абоненты-жильцы улицы Меликяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-15:00 жилые дома 2, 3, 20, 21, 22, 23 на 11-ой улице Нубарашена;

11:00-17:00 жилые дома 27, 29, 31, 31/1, 33, 35, 54 на улице Чехова и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома на улице Чехова, жилые дома 1, 2, 3, 4, 5, 7, 7/1, 7/2 20а, 20б, 20г на 2-ой улице В.Шенгавита, собственные дома на переулке 2-ой улицы В.Шенгавита, собственные дома на 1-ой и 2-ой улицах В.Шенгавита, жилые дома 9, 9а, 13, 13а, 13б, 15, 19, 19а, 21, 27/1, 27/2, 35, 42, 44, 48, 56а, 56б на улице Г.Нжде, здание детских садов NN137, 141, 147, 150, собственные дома на улицах Мадояна, Котовского, Мусаеляна, Одессы, Патканяна, Раздана, Додохяна, Гарибджаняна, здания школ NN 32, 46, 144, жилые дома 2, 3, 4, 4/1, 4/2, 4/3, 5, 6, 7, 8, 9, 9/1, 9а, 10, 11, 11а, 12, 13, 15 на улице 9 Мая, жилые дома 1, 1а, 1/2, 1/3, 3 на улице Манандяна,1, 2, 24, 26, 28, 55 на улице Низами, собственные дома на улице Низами, жилой дом 28а на улице Манташяна, жилые дома 45, 47, 49, 51, 53, 53/33 на пр. Аршакуняца, жилые дома 40, 42, 44, 46, 48 на улице Сурб Зоравара, поликлиника N18, собственные дома на улице Сурб Зоравара и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); гостиница “Эребуни” односторонне и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); абоненты-жильцы жилого дома 21 на улице Туманяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); собственные дома 5-11 в кв. “Канакер ГЭС”, собственные дома 5/9, 5/162, 14/5 на улице Гапанцяна, жилые дома 8, 8/1, 10 на пр. Азатутяна, жилые дома 5/1, 5/2, 5/3, 20 на улице Тиграняна, 5, 6, 7, 16 на улице Эмина, жилые дома 3, 10 на улице Арама Хачатряна, 21, 23, 23/3 на улице В.Папазяна, собственные дома 1а-21 на улице Эмина, 77-99 на улице Кери; жилой дом 60 на улице Гюрджяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 6-ом Норкском массиве; собственные дома, прилегающие к улице Минск, и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 8-ом Норкском массиве; жилые дома 38 на улице Нарекаци, 72 на улице Бабаджаняна, ООО “Лианна Саакян”, “Кнарик Овсепян”, жилой дом “Дом Культуры Авана”, ООО “Фитнес Аван”, ЗАО “Виваселл-МТС” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване;

в Армавирской области:

10։30-14։00 село Тароник;

в Араратской области:

10։00-16։00 частично кварталы 2, “Нор” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Масис; села Даштаван, Дарбник, Зорак, Низами, Даракерт, Аргаванд, Азаташен, Арбат, Геганист, Гетапня, Айанист, Норабац, Саят-Нова, Овташат; частично села Хачпар, Гукасаван, Гая, Сипаник, Таперакан, Суренаван;

10։30-16։00 частично улицы Шауяман, Маркса, Кирова и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Арташат;

13։00-14։00 частично село Сис;

в Вайоц Дзорской области:

10։00-16։00 частично село Хндзорут;

11։00-15։00 частично село Малишка;

в Котайкской области:

10։00 -14։00 община Бжни; частные дома Бжни, станции компаний “Юком”, “Телеком АРмения”, “Виваселл-МТС” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-17։00 частично частные дома Джврежа и Дзорахбюра; частично села Гегашен, Котайк, Птгни; частично село Ариндж;

в Гегаркуникской области:

10։30-16։30 резервное питание частного дома Премьер-Министра РА;

11։00-16։00 улицы Ереваняна, Комитаса, Мравяна, Ачаряна, Баграмяна, В.Мамиконянца, Шаумяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); “ВТБ-Армения Банк”, “АКБА Банк”, “ЧП “Вреж Аветисян”, контрразведка, газозаправочная станция “Ирина-Инесса”, станции компаний “Виваселл-МТС”, “Юком” в общине Варденис;

в Ширакской области:

10:00-16:00 улицы 5, 7 и прилегающие территории в селе Гоговит в Ашоцком регионе;

11:00-17:00 7-ая улица и прилегающая территория в селе Исаакян в Анийском регионе.

в Лорийской области:

10:00-13:00 села Санаин, Акнер, Ахпат и Цахкашат; город Алаверди;

в Сюникской области:

09:20-12:00 частично село Андокаван;

10:00-14:00 жилые дома 9-19 на улице Шаумяна в городе Капан.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 12 октября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 улицы 1, 8, 10 в кв. “Силикян”, абоненты-жильцы улиц Андраника, Овнатана, Тычины и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); поликлиника N19, жилые дома 13, 15 на 1-ом переулке Фучика; жилые дома 4, 17, 19, 23 на улице Маргаряна, жилой дом 6 на 2-ом переулке Фучика;

11:00-17:00 жилые дома 8, 10, 12 на улице Байрона, 21, 23, 25, 27 на улице Московяна, абоненты-жильцы жилых домов 71, 83 на улице Теряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 40, 40/13, 40/17 на улице Дзорапи, жилой дом 46/81 на улице Таирова, собственные дома 1-369 в кв. “Норагюх”, школа N31, жилые дома 53/14, 53/15, 55/13, 57/12, 59, 61, 63, 63а, 63б, 65, 67, 69 на улице Арташисяна, жилые дома 48, 50, 52, 57а, 59а на улице Чехова и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 93, 93А на улице Арагаца, собственные дома на улице Арагаца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 151/1, 151/3, 151/4 на улице Саркавага, улицы Шовроян, Севака, собственные дома 1-5 на улице Райниса; жилой дом 4 на улице Аветисяна, жилые дома 6, 15, 30, 30А, 31, 4/7, 54/2, 56/6, 58/4, 30/4, 32/11 на улице К.Улнеци, собственные дома 1-34/8, 31-54, 31-58/17, 8/19, 22/5, 28/7, 28/8, 30/6, 32/13 на улице К.Улнеци, жилые дома 3, 4, 5, 5/1, 5/2, 5/3, 20, 20, 21, 38, 53 и собственные дома 11-60 на улице А.Тиграняна, жилой дом 2/5 и собственные дома 1-55, 46-73 на улице Папазяна, собственные дома 1-42 на улице Чолакяна, жилые дома 2, 2А, 2Б, 4, 6, 8, 8/1, 9, 10, 12, 12/1, 12/2, 12/3, 12/4, 14 и собственные дома 2, 5-8 на пр. Азатутяна; жилые дома 2, 2/1, 4, 41, 83/5 и собственные дома 1-43 на улице Варшавян, жилые дома 11, 14, 16 на улице Лепсуса, жилые дома 4, 6 и собственные дома на улице Бабаяна, жилые дома 1, 2, 3, 4, 11А, 11Б на улице Суреняна, жилые дома 2, 4, 6, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5, 6/6, 6/7, 6/8 и собственные дома 8/7 на улице Д.Анахта, жилой дом 34 на улице Гюльбенкяна, жилые дома 12, 12/1, 14, 45, 45/1, 47 на пр. Комитаса, жилой дом 26 на улице Грибоедова, собственные дома 15-52 на улице Царава Ахбюра, собственные дома 2-40/1 на 9-ой улице Канакера, 1-14 на 10-ой улице Канакера; жилой дом 4 на улице Аветисяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 7-ом Норкском массиве;

в Армавирской области:

11։00-14։00 села Агарак, Сасуник, Ошакан, Воскеваз, Воскеат;

12։00-13։30 частично села Ддмашен, Аревут, Даштадем; город Талин;

в Араратской области:

10։00-13։00 частично село Айанист; села Даштаван, Дарбник, Зорак, Низами, Овташат;

10։30-16։00 частично улицы Маркса, Прошяна, Шаумяна, Огостоси 23, Нерсисяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Арташат;

13։00-16։00 села Аргаванд, Азаташен, Арбат, Геганист, Гетапня, частично села Хачпар, Гукасаван, Овташат;

в Вайоц Дзорской области:

10։00-16։00 частично село Гер-Гер;

11։00-15։00 частично село Арпи;

в Котайкской области:

10։00-15։00 община Аргель, садоводческие компании “Аргель”, “Сапфир”, “Цахкадзор”, насосная станция ‘Веолия джур” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10։30-14։00 частично город Цахкадзор и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частные дома Макравана и солнечная станция;

14։00-17։00 частично город Цахкадзор и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), гостиница “Цахкадзори глхавор марзаамалир” (спорткомплекс Цахкадзора);

10։30-16։00 село Лернанист и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), пастбище Раздана, станция компании “Виваселл-МТС”:

10։30-16։30 села Зовк, Гегашен, Вохчаберд, Дзорахбюр; частные дома Дзорахбюра и Джрвежа, воинская часть и прилегающие территории;

11։00-17։00 частично села Котайк и Катнахбюр;

в Гегаркуникской области:

11։00-13։00 села Шоржа, Джил и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), воинская часть;

12:00-16:00 села Шатван, Шатджрек, Гегамабак, Джахацадзор, Айрк, Норабак, Верин Шоржа, Неркин Шоржа и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); МГЭС “Айрк-1”, “Айрк-2”, станции компаний “Телеком Армения”, “Юком”;

13։00-16։00 села Артаниш, Шоржа и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Ширакской области:

10:00-14:00 улицы 1, 5 села Зуйгахбюр в Ашоцком регионе;

10:00-16:00 улицы 25, 28 села Амасия в Амасийском регионе;

11:00-17:00 улицы 1, 2, 3, 4 села Сарнахбюр в Анийском регионе; село Пемзашен в Артикском регионе;

в Лорийской области:

11:00-17:00 село Сараарт;

в Сюникской области:

10:00-12:00 улицы Гусана Ашота, Г.Нжде, Григора Татеваци, Комитаса, Маштоца, Орбеляннери в городе Горис; частично село Хот;

12:30-14:30 улица Анкахутяна в городе Горис; частично село Хот;

14:30-16:30 улицы Г.Нарекаци, Сюник, Христофора в городе Горис;

15:00-17:00 частично село Хот.