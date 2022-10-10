Понедельник, 10 Октября 2022 20:58

АрмИнфо.На территории Ирана произошло очередное землетрясение.

Так, согласно МЧС РА, в 16:37 по местному времени (в 12:37 по Гринвичу) сейсмологические службы Армении зарегистрированы толки в 24 км к юго-западу от иранского города Хой.

Очаг землетрясения силой 4,8 балла залегал на глубине 10 км. Силы подземных толчков в эпицентре составила 6-7 баллов.

Землетрясение силой в 2-3 балла ощущалось в городах Капан и Мегри Сюникской области РА.

Напомним, что еще два землетрясения произошли на прошлой неделе. Пострадали более 500 человек.