Понедельник, 10 Октября 2022 20:57

АрмИнфо. Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе беседы с президентом АР Ильхамом Алиевым выразил признательность за позитивные шаги, предпринимаемые Азербайджаном и Арменией для достижения прочного мирного соглашения, включая недавние прямые переговоры между министрами иностранных дел и лидерами двух стран.

Как сообщают армянские СМИ со ссылкой на Госдеп, в ходе телефонной беседы, Блинкен приветствовала освобождение Азербайджаном 17 военнопленных в Армению 4 октября, и призвал Алиева продолжать шаги для поддержки мирного процесса согласно установленным срокам.

Блинкен подтвердил поддержку США, в том числе в отношении четкой делимитации границы, транспортных связей, поиска и идентификации пропавших без вести, возвращения задержанных и других вопросов. Он подчеркнул важность обсуждения прав и гарантий для жителей Нагорного Карабаха, а также необходимость того, чтобы обе стороны поддерживали прекращение огня и сосредоточились на достигнутом путем переговоров соглашении как единственном пути к прочному миру.

"Я побеседовал с президентом Азербайджана Алиевым, чтобы приветствовать прогресс на официальных мирных переговорах между Азербайджаном и Арменией и освобождение Азербайджаном военнопленных в следствии недавнего конфликта. Соглашение, заключенное путем переговоров, является единственным путем к прочному миру", - написал Блинкен в Твиттере.

Блинкен сегодня также провел разговор с премьер-министром РА Николом Пашиняном. В центре внимания также были вопросы, связанные с мирным договором, важностью соблюдения режима прекращения огня, а также права и свободы населения Нагорного Карабаха, а также договоренности по итогам встречи в Праге.

Отметим, 6 октября в Праге рамках первого саммита Европейского политического сообщества, инициатором которого является Макрон, прошла четырехсторонняя встреча лидеров Франции Эмманюэля Макрона, Армении Никола Пашиняна, Азербайджана Ильхамом Алиевым и председателя Евросовета Шарля Мишеля.

По итогам встречи Армения и Азербайджан подтверждают свою приверженность Уставу ООН и Алма-Атинской декларации 1991 года, которым взаимно признают территориальную целостность и суверенитет друг друга. Армения согласна содействовать реализации гражданской миссии Евросоюза на границе с Азербайджаном, с которой готова сотрудничать. Цель миссии - укрепить доверие и облегчить работу пограничных комиссий. После этого глава парламентской комиссии по внешним связям, депутат правящей фракции "Гражданский договор" Эдуард Агаджанян заявил, что Армения после 44- дневной войны не имеет возможностей и ресурсов для обеспечения прав, свобод и безопасности народа Арцаха. Он отметил, что процесс заключения мирного договора между Ереваном и Баку отделяется от процесса, связанного с карабахской проблемой, выразив мнение, что "это положительная тенденция". По его словам, "фактически, вокруг карабахского вопроса трудно прийти к двусторонне приемлемому решению", и это "является для Азербайджана поводом для посягательств в отношении Армении".