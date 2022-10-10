Понедельник, 10 Октября 2022 20:56

АрмИнфо. Премьер-министр РА Никол Пашинян в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном высоко оценил усилия американской стороны, направленные на ликвидацию последствий агрессии, предпринятой азербайджанскими вооруженными силами на суверенной территории Армении 13-14 сентября, и подчеркнул важность последовательных шагов в этом направлении.

Как сообщает пресс-служба премьера РА, стороны подчеркнули необходимость вывода вооруженных сил Азербайджана с суверенной территории Республики Армения и безусловного соблюдения режима прекращения огня.

Собеседники коснулись результатов состоявшейся 6 октября в Праге четырехсторонней встречи премьер-министра Армении и президентов Франции, Европейского совета и Азербайджана. Была отмечена важность разработки мирного договора между Арменией и Азербайджаном на основе Устава ООН и Алма-Атинской декларации от 1991 г., а также осуществление работ по демаркации границы и обеспечение деятельности гражданской миссии ЕС на армяно-азербайджанской границе. Собеседники коснулись вопросов касательно безопасности и защиты прав армян Нагорного Карабаха, создания международного механизма переговоров между Степанакертом и Баку, возвращении армянских военнопленных, содержащихся в Азербайджане. Премьер-министр также поделился своими впечатлениями о встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Энтони Блинкен выразил готовность США в ближайшее время также внесить свой вклад в переговорный процесс и установление мира и стабильности на Южном Кавказе.

Отметим, 6 октября в Праге рамках первого саммита Европейского политического сообщества, инициатором которого является Макрон, прошла четырехсторонняя встреча лидеров Франции Эмманюэля Макрона, Армении Никола Пашиняна, Азербайджана Ильхамом Алиевым и председателя Евросовета Шарля Мишеля.

По итогам встречи Армения и Азербайджан подтверждают свою приверженность Уставу ООН и Алма-Атинской декларации 1991 года, которым взаимно признают территориальную целостность и суверенитет друг друга. Армения согласна содействовать реализации гражданской миссии Евросоюза на границе с Азербайджаном, с которой готова сотрудничать. Цель миссии - укрепить доверие и облегчить работу пограничных комиссий. После этого глава парламентской комиссии по внешним связям, депутат правящей фракции "Гражданский договор" Эдуард Агаджанян заявил, что Армения после 44- дневной войны не имеет возможностей и ресурсов для обеспечения прав, свобод и безопасности народа Арцаха. Он отметил, что процесс заключения мирного договора между Ереваном и Баку отделяется от процесса, связанного с карабахской проблемой, выразив мнение, что "это положительная тенденция". По его словам, "фактически, вокруг карабахского вопроса трудно прийти к двусторонне приемлемому решению", и это "является для Азербайджана поводом для посягательств в отношении Армении".