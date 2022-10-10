Понедельник, 10 Октября 2022 20:55

АрмИнфо.Вопросы региональной и международной повестки дня обсудили в ходе встречи 10 октября глава МИД РА Арарат Мирзоян и советник аппарата президента Франции Изабель Дюмон и сопредседатель Минской группы ОБСЕ от Франции Брис Рокфёй.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, собеседники рассмотрели вопросы, связанные с мирным договором между Арменией и Азербайджаном и урегулированием нагорно- карабахского конфликта.

Стороны обменялись мнениями о четырехсторонней встрече, состоявшейся 6 октября в Праге.

Была подчеркнута необходимость немедленного вывода азербайджанских вооруженных сил с суверенной территории Республики Армения, репатриации армянских военнопленных, а также важность внедрения международных механизмов наблюдения и контроля за пограничной обстановкой. В этом контексте обсуждались вопросы, связанные с достигнутой договоренностью о гражданской миссии ЕС и ее работой.

Арарат Мирзоян отметил важность принципиальной позиции французской стороны в отношении недавней агрессии Азербайджана и предпринимаемых Францией усилий по установлению стабильности и безопасности на Южном Кавказе.

Отметим, 6 октября в Праге рамках первого саммита Европейского политического сообщества, инициатором которого является Макрон, прошла четырехсторонняя встреча лидеров Франции Эмманюэля Макрона, Армении Никола Пашиняна, Азербайджана Ильхамом Алиевым и председателя Евросовета Шарля Мишеля.

По итогам встречи Армения и Азербайджан подтверждают свою приверженность Уставу ООН и Алма-Атинской декларации 1991 года, которым взаимно признают территориальную целостность и суверенитет друг друга. Армения согласна содействовать реализации гражданской миссии Евросоюза на границе с Азербайджаном, с которой готова сотрудничать. Цель миссии - укрепить доверие и облегчить работу пограничных комиссий. После этого глава парламентской комиссии по внешним связям, депутат правящей фракции "Гражданский договор" Эдуард Агаджанян заявил, что Армения после 44- дневной войны не имеет возможностей и ресурсов для обеспечения прав, свобод и безопасности народа Арцаха. Он отметил, что процесс заключения мирного договора между Ереваном и Баку отделяется от процесса, связанного с карабахской проблемой, выразив мнение, что "это положительная тенденция". По его словам, "фактически, вокруг карабахского вопроса трудно прийти к двусторонне приемлемому решению", и это "является для Азербайджана поводом для посягательств в отношении Армении".