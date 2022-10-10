Понедельник, 10 Октября 2022 20:54

АрмИнфо.Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с председателем Национального Собрания Республики Армения Аленом Симоняном отметила динамичный и содержательный политический диалог, который выстроен у Москвы и Еревана, в первую очередь на высшем уровне.

Как сообщает пресс-служба СФ, председатель Совета Федерации выразила удовлетворение российско-армянским взаимодействием по линии парламентов.

Матвиенко позитивно отметила работу двусторонней Межпарламентской комиссии по сотрудничеству, 35-е заседание которой состоялось в июле этого года в Красноярске. "Важно уже сейчас подготовить и согласовать актуальную повестку 36-го заседания, которое запланировано на начало 2023 года в Армении", - сказала она.

Председатель СФ РФ также отметила достаточно эффективное сотрудничество парламентских делегаций на международных площадках и общих интеграционных объединений на постсоветском пространстве, имеющих парламентское измерение. Особое внимание, по мнению главы верхней палаты российского парламента необходимо уделить сопряжению усилий в рамках Организации Договора о коллективной безопасности.

Глава Совета Федерации обратила внимание Алена Симоняна на возрастающую роль ЕАЭС. Речь шла и о недопустимости антироссийской риторики в информационном пространстве.

Отдельной темой беседы стало гуманитарное направление - увеличение количества российских учебников, увеличения в республике количества русских школ и повышения качества преподавания языка.

"Поддерживаем стремление Еревана по?союзнически решать возникающие вопросы, последовательно продвигать взаимовыгодную кооперацию", - заверила Валентина Матвиенко.

Ален Симонян отметил готовность парламентариев двух стран к открытому и прямому разговору.

Меж тем, согласно пресс-службе НС РА, Симонян представил Валентине Матвиенко подробности вооруженной агрессии Азербайджана против

Республики Армения. При этом он указал на однозначность позиции армянской стороны, а именно - Азербайджанские вооруженные силы должны покинуть суверенную территорию Республики Армения.

Состоялись содержательные обсуждения относительно необходимости всеобъемлющего урегулирования нагорно-карабахского конфликта, в ходе которого будут учтены и гарантированы права и безопасность армян, проживающих в Нагорном Карабахе.

"Республика Армения прилагает все усилия для установления прочного мира в нашем регионе. Уверен, что это также полностью соответствует стратегическим интересам Российской Федерации", - подчеркнул председатель НС РА. В завершение встречи Ален Симонян пригласил Валентину Матвиенко в Ереван. "Армения для нас не только союзник, но и нас связывают теплые братские отношения", - отметила Валентина Матвиенко, приняв приглашение.