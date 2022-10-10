Понедельник, 10 Октября 2022 20:53

АрмИнфо. Защитник прав человека Армении Кристин Григорян приняла делегацию французских официальных лиц, журналистов и юристов.

В частности, в состав французской делегации вошли заместитель мэра Парижа Ануш Торанян, депутат французского парламента Себастьен Делогу, журналист, писатель Сильвен Тессон, замдиректора периодического издания "Le Figaro Magazine" Жан- Кристоф Бьюисон, главред Revue des Deux Mondes Валери Торанян и юриста Франсуа Деведжян.

Как сообщает пресс-служба Омбудсмена РА, Григорян вначале встречи ответила на вопросы членов делегации. Затем, Григорян представила текущую ситуацию в приграничных районах Армении, гуманитарные проблемы, которые возникли вследствие азербайджанской агрессии 13-15 сентября. Она сообщила, что офис Омбудсмена несколько дней назад опубликовал отчеты, в которых четко показаны последствия азербайджанской агрессии: нанесение увечий телам погибших военнослужащих, пытки военнослужащих, нанесение ударов по гражданскому населению и инфраструктуре, непрекращающиеся проявления крайне ненавистнических высказываний и т.д. Было отмечено, что часть эвакуированных не вернулась в свои дома, так как большинство домов повреждено. Григорян рассказала о военнопленных, а также о вернувшихся из плена армянских военнослужащих, отметив, что они находятся в центре внимания Офиса защитника прав человека и представители офиса проводят беседы с вернувшимися. Григорян рассказала об антиармянской политике Азербайджана и представила ее системный характер и примеры, свидетельствующие о государственной поддержке и поощрении. Омбудсмен проинформировала о результатах работы по установлению фактов, проведенных в Тавушской и Гегаркуникской областях (в августе текущего года - ред.) перед сентябрьской агрессией, и привела зафиксированные факты, в том числе примеры запугивания гражданского населения приграничных населенных пунктов и нарушения их прав.