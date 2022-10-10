Понедельник, 10 Октября 2022 20:52

АрмИнфо.Минобороны Азербайджана уже второй раз за сутки распространяет дезинформацию. Об этом говорится в сообщении МО РА.

В оборонном ведомств добавили, что на этот раз противник утверждает, что 10 октября подразделения ВС Армении якобы открыли огонь из стрелкового оружия в направлении азербайджанских боевых позиций, расположенных на северо-востоке и восточные части армяно-азербайджанской границы.

"Ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабильная и значительных инцидентов не зафиксировано", - подчеркнули в Минобороны РА, не пояснив, что подразумевают под формулировкой значительных.