Понедельник, 10 Октября 2022 20:49

АрмИнфо. Итоги состоявшейся 6 октября в Праге четырехсторонней встречи между президентами Азербайджана Ильхамом Алиевым, Франции Эмманюэлем Макроном, Евросовета Шарлем Мишелем и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, а также ситуацию в регионе, обсудили в ходе телефонного разговора глава МИД АР Джейхун Байрамов и Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по внешней политики и вопросам безопасности Джозеп Боррель.

Как сообщают азербайджанские СМИ, Боррель проинформировал Байрамова о подготовительной работе по миссии Европейского Союза и высоко оценил итоги Пражской встречи, отметив приверженность ЕС созданию мира и стабильности в регионе.

Байрамов, в свою очередь, довел до внимания ожидания от Пражской встречи с точки зрения вклада в мир в регионе. Он также подчеркнул, что в ходе женевской встречи элементы мирного договора были представлены Армении, необходимо в ближайшее время начать работу над мирным договором и делимитации.

В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Отметим, 6 октября в Праге рамках первого саммита Европейского политического сообщества, инициатором которого является Макрон, прошла четырехсторонняя встреча лидеров Франции Эмманюэля Макрона, Армении Никола Пашиняна, Азербайджана Ильхамом Алиевым и председателя Евросовета Шарля Мишеля.

По итогам встречи Армения и Азербайджан подтверждают свою приверженность Уставу ООН и Алма-Атинской декларации 1991 года, которым взаимно признают территориальную целостность и суверенитет друг друга. Армения согласна содействовать реализации гражданской миссии Евросоюза на границе с Азербайджаном, с которой готова сотрудничать. Цель миссии - укрепить доверие и облегчить работу пограничных комиссий. После этого глава парламентской комиссии по внешним связям, депутат правящей фракции "Гражданский договор" Эдуард Агаджанян заявил, что Армения после 44- дневной войны не имеет возможностей и ресурсов для обеспечения прав, свобод и безопасности народа Арцаха. Он отметил, что процесс заключения мирного договора между Ереваном и Баку отделяется от процесса, связанного с карабахской проблемой, выразив мнение, что "это положительная тенденция". По его словам, "фактически, вокруг карабахского вопроса трудно прийти к двусторонне приемлемому решению", и это "является для Азербайджана поводом для посягательств в отношении Армении".