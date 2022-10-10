Понедельник, 10 Октября 2022 17:23

АрмИнфо.Председатель Национального Собрания Армении Ален Симонян предложил обсудить вопросы региональной безопасности в рамках парламентского формата при участии РФ, Армении и Азербайджана. Об этом он заявил в ходе состоявшейся в Москве встречи с председателем Государственной думы РФ Вячеславом Володиным.

Как говорится в официальном сообщении Госдумы РФ, Вячеслав Володин поддержал предложение своего армянского коллеги.

Согласно источнику, собеседники обсудили вопросы укрепления межпарламентского диалога между Госдумой РФ и Парламентом Армении.

В частности, Володин отметил необходимость активизировать работу по линии политических фракций и профильных комитетов Госдумы РФ и Национального Собрания Армении. Особое внимание, по его мнению, следует уделить взаимодействию в рамках парламентского измерения Организации Договора о коллективной безопасности.

Председатель Госдумы также отметил устойчивое развитие экономических связей между Россией и Арменией, указал на положительную динамику в сфере туризма. Так, по его словам, объем товарооборота между Россией и Арменией по итогам января-июля 2022 года составил $2 млрд., что выше аналогичного показателя 2021 года на 47,7 %.

Отдельно председатель Госдумы затронул тему о положении русского языка в Армении. Он обратил внимание на вопрос открытия школ в Республике с обучением на русском языке. Также Вячеслав Володин предложил делегации Армении расширить повестку работы во время визита в Москву.

Сообщается, что депутаты Нацсобрания Армении встретятся с руководителями всех фракций Госдумы РФ и профильными комитетами, чтобы сформулировать вопросы дальнейшей работы. Результатом эти встреч должны стать конкретные предложения межпарламентского взаимодействия между законодательными органами Армении и России.