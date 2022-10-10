Понедельник, 10 Октября 2022 17:19

АрмИнфо.Родственники и знакомые без вести пропавшего военнослужащего срочной службы 19-летнего Ваге Торосяна проводят акцию протеста перед зданием Министерства обороны Армении.

Торосян пропал в результате широкомасштабной военной агрессии ВС Азербайджана в ночь на 13 сентября. Как они рассказывают, Торосян был ранен 13 сентября. Последний раз связывался с родными 15 сентября утром.

Более того, Ваге представил точные координаты своего местонахождения, которые по рассказам родных, были переданы в Минобороны, однако, спустя уже практические месяц, не предпринимаются никакие действия для эвакуации Ваге Торосяна. Их самих к возможному нахождению солдата не подпускают.

По их словам, в Минобороны Армении заверяют, что азербайджанская сторона не подпускает на подконтрольную им территорию в верхней части села Неркин Ханд в Сюникской области Армении.

Как они рассказали, Ваге Торосян из села Лусабац Армавирской области, сегодня еще 11 парней из села служат в армии и все село готово пойти на более радикальные действия, вплоть до перекрытия дорог республиканского значения.

"Мой сын 9-ый месяц в армии. Службы проходил в Капане. Как началась война был переброшен на боевые позиции и больше никаких новостей. Я своего ребенка прошу, ничего больше. Никто ничего не делает. Только командование предпринимает какие-то усилия, при взаимодействии с российской стороной пытаясь получить доступ на территорию. Однако, до сих пор никаких результатов", - сказал отец Ваге, добавив, что ни одна структура не функционирует, их просто нет.