Понедельник, 10 Октября 2022 17:18

АрмИнфо.По случаю Европейского и Всемирного дня борьбы со смертной казнью Европейский союз (ЕС) и Совет Европы решительно подтверждают свое безоговорочное неприятие смертной казни всегда, везде и во всех обстоятельствах. Об этом сказано в совместном заявлении двух организации от 10 октября.

Напоминается, В этом году отмечается двадцатая годовщина вступления в силу Протокола № 13 к Европейской конвенции о правах человека (ЕКПЧ) об отмене смертной казни при любых обстоятельствах.

"Мы приветствуем все те государства-члены Совета Европы (включая все государства- члены ЕС), которые отменили смертную казнь при любых обстоятельствах, и призываем два последних государства-члена Совета Европы, которые еще не присоединились к этому Протоколу: Армению и Азербайджан - сделать это без промедления", - подчеркивается в заявлении.

Добавляется, что неуклонное сокращение во всем мире числа государств, все еще применяющих смертную казнь, подтверждает глобальную тенденцию к отказу от этого жестокого, бесчеловечного и неэффективного наказания.

"Меньшинство из 18 государств, 9% от общего числа государств-членов ООН, по- прежнему проводили казни в 2021 году. Мы призываем эти государства ввести мораторий на смертную казнь в качестве первого шага к ее отмене", - говорится в заявлении европейских структур.

ЕС и Совет Европы также призывают все государства присоединиться к Глобальному альянсу за торговлю без пыток, который был запущен в 2017 году и в настоящее время включает 62 государства, приверженных ограничению торговли товарами, используемыми для применения пыток и смертной казни. "Смертная казнь является бесчеловечным и унижающим достоинство обращением, противоречащим человеческому достоинству. Это не служит сдерживающим фактором для преступности. Ни одна правовая система не застрахована от судебных ошибок, которые могут привести к гибели невинных людей. Мы не перестанем выступать до тех пор, пока смертный приговор больше не будет применяться", - резюмируется в заявлении.

Отметим, что в Азербайджане и Армении смертная казнь отменена в уголовных законодательствах, но в условиях военного времени ее применение допускается