Понедельник, 10 Октября 2022 17:16

АрмИнфо. На открывающейся сегодня сессии ПАСЕ в Страсбурге ожидается избрание нового докладчика по мониторингу Азербайджана, . Новый докладчик должен сменить завершившего свой мандат австрийского парламентария Стефана Шеннаха.

В повестку сессии предложено включить следующие вопросы: "О европейской перспективе Западных Балкан", "О противодействии исламофобии"; "О влиянии Brexit на права человека в Ирландии", "О ситуации в Европе и продовольствненной безопасности на фоне агрессии России против Украины", "О боевых действиях между Азербайджаном и Арменией". О том, будут эти вопросы включены в повестку сессии или нет, станет известно в ближайшие часы.

Ассамблея также планирует обсудить сообщения о неправомерном использовании Шенгенской информационной системы для политических санкций, незаконные меры по управлению миграцией и др.