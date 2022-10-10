Понедельник, 10 Октября 2022 17:15

АрмИнфо.Находящаяся в Москве с трехдневным рабочим визитом парламентская делегация Армении, возглавляемая председателем Национального Собрания Аленом Симоняном, 10 октября была принята председателем Государственной Думы Федерального Собрания Российскрой Федерации Вячеславом Володиным.

Симонян, приветствуя российских партнеров, поблагодарил Володина за приглашение, отметив, что армяно-российское союзническое взаимодействие основано на исторически сложившейся дружбе между народами двух стран. На встрече обоюдно отмечено, что залогом постоянного развития двусторонних связей является активный политический диалог на всех уровнях, в частности, между главами двух стран, который определяет динамику сотрудничества во всех сферах. Собеседники подчеркнули ключевую роль парламентского взаимодействия во всем спектре двусторонних отношений, особо отмечена деятельность Межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Национальным Собранием Республики Армения и Федеральным Собранием Российской Федерации. В данном контексте стороны затронули темы, связанные с предстоящими проектами, констатировав, что работа должна быть продолжена на системной основе, имея четкий вектор развития, очерченный принципами коллегиальности и сохранения стратегического партнерства.

Вооруженная агрессия Азербайджана против Республики Армения стала одним из ключевых вопросов встречи с российскими партнерами. "Наш визит в Москву проходит в сложный для Армении период. Как уже известно, с 13 сентября Азербайджан начал новый виток агрессии против суверенной территории Республики Армения. Вооруженные силы Азербайджана интенсивно обстреливали не только позиции ВС РА, но и объекты гражданской инфраструктуры в глубине территории Армении, по нескольким направлениям. Это прискорбный факт: у нас 207 погибших и раненых", - отметил А.Симонян, назвав широкомасштабное нападение Азербайджана на международно признанную суверенную территорию

Армении опасной тенденцией с агрессивными целями со стороны Азербайджана. В этом контексте, касаясь деятельности ОДКБ, .Симонян отметил, что организация не смогла оперативно и эффективно отреагировать на агрессию против одного из своих членов. "У Армении нет времени на долгосрочные решения в сфере безопасности", - подчеркнул спикер НС РА.

При этом Симонян выразил надежду, что выработанные в ходе работы ОДКБ предложения внесут лепту в деэскалацию ситуации и установление стабильности в нашем регионе.

В ходе встречи были затронуты вопросы, связанные с армянской диаспорой России и прибывшими в Армению тысячами релокантов - граждан РФ.